Де дивитися онлайн «Динамо» — «Дніпро-1»: розклад прямих трансляцій матчів 12-го туру УПЛ
У п'ятницю, 22 жовтня, стартує ігрова програма 12-го туру чемпіонату України з футболу.
Відкриється тур поєдинком у Чернігові, де «Десна», яка виграла лише один з останніх семи матчів в УПЛ, прийме «Олександрію». А харківський «Металіст 1925», який має серію з трьох перемог поспіль, зіграє вдома проти «Інгульця».
Продовжиться ігрова програма в суботу, 23 жовтня. «Верес» після важкої перемоги в Одесі спробує обіграти в Луцьку й головного аутсайдера турнірної таблиці «Маріуполь», «Шахтар» після принизливої поразки від «Реала» в Лізі чемпіонів вирушить до Полтави в гості до «Ворскли», а «Чорноморець» у домашньому протистоянні зі «Львовом» спробує перервати невтішну серію з семи матчів без перемог.
Нарешті, завершиться тур у неділю, 24 жовтня. «Рух», в якому минулого тижня було зафіксовано спалах коронавірусу, вийде на матч із «Минаєм», «Динамо» після вояжу до Барселони чекає непросте випробування «Дніпром-1», що входить на даний момент до групи лідерів, а «Зоря» переключиться з виїзного поєдинку Ліги конференцій проти болгарського ЦСКА на домашню гру з ковалівським «Колосом», який після відставки Руслана Костишина чергує перемоги з поразками.
Чемпіонат України. 12-й тур
22 жовтня (п'ятниця)
«Десна» — «Олександрія» 17:00 «Футбол 1»
«Металіст 1925» — «Інгулець» 19:30 «Футбол 2»
23 жовтня (субота)
«Верес» — «Маріуполь» 14:00 «Футбол 2»
«Ворскла» — «Шахтар» 17:00 «Футбол 1»
«Чорноморець» — «Львів» 19:30 «Футбол 2»
24 жовтня (неділя)
«Рух» — «Минай» 14:00 «Футбол 1»
«Динамо» — «Дніпро-1» 17:00 «2+2»
«Зоря» — «Колос» 19:30 УНІАН
Турнірне становище:
1. «Динамо» — 29 очок (11 матчів);
2. «Шахтар» — 26 (11);
3. «Ворскла» — 24 (11);
4. «Дніпро-1» — 22 (11);
5. «Зоря» — 20 (11);
6. «Олександрія» — 18 (11);
7. «Десна» — 17 (11);
8. «Металіст 1925» — 16 (11);
9. «Верес» — 15 (11);
10. «Рух» — 11 (10);
11. «Колос» — 11 (10);
12. «Інгулець» — 8 (10);
13. «Минай» — 7 (10);
14. «Львів» — 6 (11);
15. «Чорноморець» — 6 (11);
16. «Маріуполь» — 4 (11).
Бомбардири: 8 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Віталій Буяльський («Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Денис Гармаш («Динамо»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» безвольно програв удома «Реалу», а «Динамо» мінімально поступилося на виїзді «Барселоні» в Лізі чемпіонів.
Фото ФК «Динамо»176
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