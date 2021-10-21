У п'ятницю, 22 жовтня, стартує ігрова програма 12-го туру чемпіонату України з футболу.

Відкриється тур поєдинком у Чернігові, де «Десна», яка виграла лише один з останніх семи матчів в УПЛ, прийме «Олександрію». А харківський «Металіст 1925», який має серію з трьох перемог поспіль, зіграє вдома проти «Інгульця».

Продовжиться ігрова програма в суботу, 23 жовтня. «Верес» після важкої перемоги в Одесі спробує обіграти в Луцьку й головного аутсайдера турнірної таблиці «Маріуполь», «Шахтар» після принизливої поразки від «Реала» в Лізі чемпіонів вирушить до Полтави в гості до «Ворскли», а «Чорноморець» у домашньому протистоянні зі «Львовом» спробує перервати невтішну серію з семи матчів без перемог.

Нарешті, завершиться тур у неділю, 24 жовтня. «Рух», в якому минулого тижня було зафіксовано спалах коронавірусу, вийде на матч із «Минаєм», «Динамо» після вояжу до Барселони чекає непросте випробування «Дніпром-1», що входить на даний момент до групи лідерів, а «Зоря» переключиться з виїзного поєдинку Ліги конференцій проти болгарського ЦСКА на домашню гру з ковалівським «Колосом», який після відставки Руслана Костишина чергує перемоги з поразками.

Чемпіонат України. 12-й тур

22 жовтня (п'ятниця)

«Десна» — «Олександрія» 17:00 «Футбол 1»

«Металіст 1925» — «Інгулець» 19:30 «Футбол 2»

23 жовтня (субота)

«Верес» — «Маріуполь» 14:00 «Футбол 2»

«Ворскла» — «Шахтар» 17:00 «Футбол 1»

«Чорноморець» — «Львів» 19:30 «Футбол 2»

24 жовтня (неділя)

«Рух» — «Минай» 14:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Дніпро-1» 17:00 «2+2»

«Зоря» — «Колос» 19:30 УНІАН

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 29 очок (11 матчів);

2. «Шахтар» — 26 (11);

3. «Ворскла» — 24 (11);

4. «Дніпро-1» — 22 (11);

5. «Зоря» — 20 (11);

6. «Олександрія» — 18 (11);

7. «Десна» — 17 (11);

8. «Металіст 1925» — 16 (11);

9. «Верес» — 15 (11);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Колос» — 11 (10);

12. «Інгулець» — 8 (10);

13. «Минай» — 7 (10);

14. «Львів» — 6 (11);

15. «Чорноморець» — 6 (11);

16. «Маріуполь» — 4 (11).

Бомбардири: 8 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Віталій Буяльський («Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Денис Гармаш («Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» безвольно програв удома «Реалу», а «Динамо» мінімально поступилося на виїзді «Барселоні» в Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Динамо»

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