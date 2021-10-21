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Спорт

Один із п'яти голів у ворота «Шахтаря» визнали найкращим у Лізі чемпіонів: відео шедевра

15:50 21 жовтня 2021
Вінісіус Жуніор

Результативний удар бразильського нападника мадридського «Реала» Вінісіуса Жуніора у ворота «Шахтаря» визнали найкращим голом третього туру групового турніру Ліги чемпіонів.

На 56-й хвилині Вінісіус, який п'ятьма хвилинами раніше вже відзначився забитим м'ячем, узяв ініціативу на себе, проскочивши між Додо та Майконом, а також обігравши Кривцова (і все це у штрафному майданчику!), і точно пробив у ближню дев'ятку.

Окрім Жуніора також на визнання претендували результативні удари нападника «Інтера» Едіна Джеко (у матчі з «Шерифом»), хавбека «Ліверпуля» Набі Кейта (у грі з «Атлетико») та півзахисника «Спортінга» Пауліньо (у поєдинку з «Бешикташем»).

Відзначимо, що «Шахтар», як і «Динамо», у трьох стартових турах Ліги чемпіонів не зміг відзначитися забитим м'ячем. У «гірників» та «біло-синіх» по одному набраному очку й останні місця у своїх групах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» мінімально поступилася «Барселоні» на легендарному «Камп Ноу».

Фото Twitter ФК «Реал»

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