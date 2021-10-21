Дворазова чемпіонка світу Коукалова показала новонароджену дитину: милі фото

Дворазова чемпіонка світу з біатлону, а також дворазовий призер Олімпіади-2014 у Сочі чешка Габріела Коукалова насолоджується материнством.

31-річна спортсменка у вересні народила доньку, яку назвала Ізабель. «Ховати» малятко Габріела не стала й активно публікує милі фотографії дитини на своїй сторінці в Instagram.

Щоправда, при цьому Коукалова поскаржилася, що через догляд за дитиною зовсім не залишається часу на те, щоб відповідати на повідомлення й спілкуватися зі своїми фанатами — на сторінку чешки підписані 114 тисяч людей.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року Габріела, яка завершила кар'єру в 2019-му, знялася у відвертій фотосесії для журналу Playboy, а навесні, вже оголосивши про вагітність, спробувала себе в ролі телеведучої.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісист-велетень Джон Ізнер показав сина, який народився на 2,5 тижні раніше терміну.

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