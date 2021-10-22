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Спорт

Помер тренер і експерт телеканалів «Футбол» Сергій Морозов

10:14 22 жовтня 2021
Сергій Морозов

Директор телеканалів «Футбол 1 / 2 / 3» Олександр Денисов повідомив про смерть чемпіона Радянського Союзу в складі «Зорі», заслуженого тренера України і футбольного експерта Сергія Морозова, якому був 71 рік.

Вихованець київського «Динамо» Сергій Морозов грав за вінницький «Локомотив», «Десну», «Шахтар» (Кадіївка), московський ЦСКА і команду Групи радянських військ у Німеччині (ГРВН). В його активі 1 матч за збірну СРСР (через перелом ключиці він позбувся шансу поїхати на Євро-1972).

На тренерському терені Сергій Юрійович працював у ЦСКА (Москва), команді ГРВН, «Іскрі» (Смоленськ), «Динамо-Газовик» (Тюмень), китайських «Шоугані» і «Шеньян Дунбей Люяо», вінницькій «Ниві» (вивів команду до фіналу Кубка України), «Нісі» з Туркменістану, ЦСКА (Київ), «Борисфені», «Прикарпатті», «Ворсклі» і черкаському «Дніпрі».

Останнім часом Сергій Морозов працював експертом на телеканалах «Футбол 1 / 2 / 3».

З легендарним Боббі Чарльтоном

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий динамівець Анатолій Сучков.

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