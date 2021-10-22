У суботу, 23 жовтня, в Москві в рамках першого в історії турніру Bellator 269 в Росії відбудеться поєдинок змішаних єдиноборств між 45-річним росіянином Федором Ємельяненком, тренер якого помер від наслідків коронавірусу, і 36-річним американцем Тімоті Джонсоном.

За підсумками зважування росіянин показав вагу 106,9 кг (зріст — 183 см), а його суперник — 119,7 кг (зріст — 191 см). Також бійці провели дуель поглядів — обійшлося без інцидентів.

Для Федора Ємельяненка, який народився, до речі, в Луганській області, це буде 46-й бій у кар'єрі (і, швидше за все, останній). В активі росіянина 39 перемог і 6 поразок. Тімоті Джонсон в змішаних єдиноборствах виграв 15 поєдинків і програв 7. У своєму останньому на даний момент протистоянні Ємельяненко на прізвисько Останній імператор у грудні 2019 року нокаутував американця Куінтона Джексона. А ось другий номер рейтингу важковаговиків Джексон в червні 2021-го зазнав поразки від уродженця України Валентина Молдавського, який виступає за Росію.

Букмекери в майбутньому бою (п'ять раундів по п'ять хвилин) бачать фаворитом американця. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу Ємельяненка приймає з коефіцієнтом 2,40, на успіх Джонсона — 1,55.

В Україні бій Ємельяненко — Джонсон покаже у прямій трансляції (орієнтовний час початку поєдинку — о 23:00) відеосервіс MEGOGO.

ММА. Bellator 269

23 жовтня (субота)

Федір Ємельяненко — Тімоті Джонсон 23:00 MEGOGO

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російського десантника «задушили» в головному бою Bellator 265.

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