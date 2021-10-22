У Китаю є стратегія розвитку зимових видів спорту і бажання захопити ними дітей, — олімпійський чемпіон

В Україні практично відсутня необхідна матеріально-технічна база для занять фристайлом. Водночас Китай має готову стратегію розвитку цього спортивного спрямування, про що свідчить успішний досвід підготовки і проведення двох Олімпіад. Нашій державі слід вивчити напрацювання Пекіна, тим більше, що Україну пов'язують з Китаєм традиційні дружні відносини. Про це написав український фристайліст, олімпійський чемпіон 2018 року Олександра Абраменко на своїй сторінці в «Фейсбук» .

«На зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні у нас вперше буде розіграний комплект в командних змаганнях. Це дійсно мотивуючий, історичний момент. Взагалі, майбутня Олімпіада буде історичною — вперше в історії Пекін стане містом „двох Олімпіад“. У 2008 році там вже проводилася літня Олімпіада. Китайці з властивою їм мудрістю і стратегічним мисленням зберегли і реконструювали частину інфраструктури», — написав Абраменко.

Чемпіон привів у приклад пекінський стадіон «Пташине гніздо», в який КНР інвестувала мільйони доларів. Термін експлуатації споруди складе не менше ста років. Згадав Абраменко і Big Air Shougang — стадіон, де будуть проходити змагання з фристайлу та сноубордингу.

«Це нова, перша в світі постійна споруда такого роду. Після Ігор вона буде використовуватися для занять спорту і розваг», — розповів фристайлист.

Також Абраменко висловив щире захоплення зусиллям китайської сторони щодо розвитку зимових видів спорту.

«Китай думає не тільки і не стільки про підвищення свого іміджу на міжнародній арені. Тут ще й величезна турбота про громадян, стратегія розвитку зимових видів спорту, бажання захопити ними якомога більше дітей, молоді», — написав він.

Спортсмен зазначив, що в українському фристайлі, попри наявність талановитих спортсменів і тренерського складу, зворотна ситуація.

«Про гідну інфраструктуру доводиться лише мріяти. Маю велику надію, що майбутня зимова Олімпіада в Пекіні стане і уроком, і прикладом наслідування для України», — зазначив Олександр Абраменко.

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