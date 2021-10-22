Чарівна Дарʼя Бідодід на зйомках для модного журналу намалювала ідеальний образ чоловіка

Дворазова чемпіонка світу і призер Олімпійських ігор-2020 з дзюдо Дарʼя Білодід, котра розлучилася з футболістом «Динамо» Денисом Поповим, активно розвиває свою кар'єру моделі.

Під час чергової фотосесії для популярного журналу 21-річна красуня розповіла про свої погляди на життя. На своїй сторінці в Instagram киянка розмістила чорно-білий відеоролик, відповівши на декілька життєвих запитань. Зокрема, спортсменка, у якої є диплом журналіста, повідала, якими якостями, на її погляд, повинен володіти чоловік її мрії. «Вірність, надійність, інтелект, уміння доглядати і кохати жінку», — намалювала ідеальний образ Дарʼя.

На думку спортсменки, в жінці повинні притягувати мудрість, чарівність та інтелект.

«Щастя — це міцна і здорова сім'я», — підсумувала спортсменка-модель.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дарʼя Білодід залізла на пальму і блиснула витонченою фігурою.

Фото Instagram

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