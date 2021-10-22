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Спорт

Не хотів вакцинуватися та помер від ковіду: не стало легендарного воротаря-бомбардира

15:19 22 жовтня 2021
Драган Пантеліч

У віці 69 років помер один з кращих в історії воротарів-голеадорів, легендарний югославський голкіпер Драган Пантеліч, повідомляє Kurir.

За інформацією видання, ветеран футболу не хотів вакцинуватися, а на початку жовтня здав позитивний тест на ковід. Лікарі рекомендували йому лікуватися у лікарні, але Пантеліч відмовився. Минулого понеділка стан ексголкіпера різко погіршився і його терміново доправили до університетської клініки в рідному місті футболіста Ніші, підключили до апарату штучної вентиляції легенів, але врятувати не змогли.

Більшу частину своєї кар'єри учасник Олімпіади-1980 у Москві і чемпіонату світу 1982 року в складі збірної Югославії провів у воротарському светрі клубу «Раднічкі» (Ніш), залишаючись вірним команді, незважаючи на наполегливі запрошення грандів — «Партизана» і «Црвени Звезди». Також Пантеліч виступав за французький «Бордо», де заграв настільки успішно, що сезон-1981/1982 офіційний сайт клубу назвав «роком Пантелича».

Щоправда, в одному з матчів «Бордо» хтось залишився незадоволений рішенням бокового судді і штовхнув його в підтрибунному приміщенні. Лайнсмен обернувся і побачив Пантелича. Достеменно невідомо, хто все ж ударив рефері, але Пантеліч отримав рік дискваліфікації. Гравці активно протестували і навіть вийшли на матч чемпіонату країни проти «Нанта» без воротаря (в першому таймі для наочності ворота «Бордо» захищав Алан Жирес зі своїми 164 см зросту, а в другому — його змінив Маріус Трезор), програвши — 0:6. Але Пантелічу все ж довелося повернутися до Югославії, де він і догравав.

З легендарним голкіпером Діно Дзоффом (Драган Пантеліч - праворуч)

За свою кар'єру Драган Пантеліч забив 29 м'ячів (зокрема, два голи в чемпіонаті Франції і два за збірну країни), більшість з яких — з пенальті. Особливо памʼятним вийшов м'яч у ворота «Вележа» (Мостар), забитий ударом зі свого штрафного майданчика.

Після закінчення ігрової кар'єри знаменитий голкіпер був президентом ФК «Раднічкі», трудився в адміністрації Ніша, а також був депутатом сербського парламенту. Зрідка Пантеліч коментував матчі на сербському телебаченні.

Драгану Пантелічу було 69 років

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер український тренер і експерт телеканалів «Футбол» Сергій Морозов .

фото Profimedia

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