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Спорт

А страшні фото — в мережу: таліби обезголовили волейболістку збірної Афганістану

18:09 22 жовтня 2021
Махаджабід Хакімі

Члени радикального руху «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані, стратили в Кабулі волейболістку молодіжної збірної країни Махаджабід Хакімі, розмістивши моторошні фото відрубаної голови і тіла в соцмережах, повідомляє Persian Independent.

В інтерв'ю виданню один з тренерів афганської збірної під псевдонімом Сурая Афзал підтвердила, що спортсменка була убита, швидше за все, на початку жовтня, але сказала, що спочатку ніхто, крім сім'ї Махаджабід, не знав ані точної дати, ані способу вбивства.

За її словами, після приходу до влади «Талібану» над афганськими спортсменками нависла загроза. Лише двоє волейболісток збірної Афганістану змогли втекти з країни, інші змушені ховатися, знищуючи свідчення того, що вони займалися спортом.

«Талібан» наполегливо рекомендував сім'ям наших гравців не дозволяти своїм дівчаткам займатися спортом, інакше вони зіштовхнуться з великими проблемами. Дівчата навіть спалили свій спортивний інвентар, щоб врятувати себе та свої сім'ї. Вони не хотіли, щоб у них залишалося що-небудь пов'язане зі спортом. Вони налякані", — сказала тренер.

Що ж стосується страченої Махаджабід Хакімі, то повідомляється, що спортсменка грала за волейбольний «Кабул» до краху попереднього афганського уряду і була одним з найуспішніших гравців клубу.

Махаджабід Хакімі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молода серфінгістка загинула від удару блискавки під час тренування.

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