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Спорт

18-річний український гімнаст Ілля Ковтун сенсаційно здобув медаль чемпіонату світу в Японії

17:08 22 жовтня 2021
Ілля Ковтун

Юний гімнаст з Черкас Ілля Ковтун, котрий у квітні піднявся на п'єдестал пошани європейської першості, став справжньою сенсацією чемпіонату світу зі спортивної гімнастики серед дорослих, який триває в японському місті Кітакюсю.

За підсумками змагань в найпрестижнішому виді програми — чоловічому багатоборстві (переможця визначали за сумою балів на шести снарядах — вільні вправи, кінь, кільця, опорний стрибок, паралельні бруси і поперечина) 18-річний українець набрав 84,899 бала і завоював бронзову медаль, поступившись лише китайцеві Чжан Бохену (87,981) та дворазовому чемпіону Олімпійських ігор у Токіо японцеві Дайкі Хасімото (87,964).

Для Іллі, який у фіналі поліпшив свої результати в кваліфікації в п'яти з шести видів програми, це перша медаль світової першості, а для України — друга в історії чемпіонатів світу в багатоборстві. У 2019 «бронзу» нашій команді приніс олімпійський чемпіон Олег Верняєв.

Відео фіналу чоловічого багатоборства на чемпіонаті світу в Японії

У неділю, 24 жовтня, Ілля ще побореться за медалі в змаганнях на поперечині.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх у Токіо Ілля Ковтун став наймолодшим учасником фіналу багатоборства і в підсумку посів найкраще серед українських гімнастів 11-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українки Людмила Лузан і Анастасія Четверикова стали чемпіонками світу з веслування на байдарках і каное.

Фото https://twitter.com/gymnastics

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