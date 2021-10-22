Без Росії: збірна України дізналася потенційних суперників у Лізі націй

Збірна України з футболу, яка бореться за путівку на чемпіонат світу, дізналася своїх потенційних суперників перед жеребкуванням Ліги націй, що відбудеться 16 грудня в швейцарському Монтре (початок — о 19:00).

Наша команда, яка залишила елітний дивізіон турніру після скандальної «кабінетної» поразки від Швейцарії, буде «посіяна» в першому кошику дивізіону B і точно не зіграє в одній групі зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ісландією, як і з Росією з другого «кошика"(УЄФА, як і раніше, розводить збірні двох країн), повідомляє офіційний сайт УАФ.

З третього «кошика» суперником «жовто-синіх» стане Ізраїль, Румунія, Сербія або Ірландія, з четвертої — Словенія, Чорногорія, Албанія або Вірменія.

Матчі першого туру Ліги націй-2022/2023 заплановані на 2--4 червня 2022-го, а останнього — на початок вересня наступного року.

Зазначимо, що Ліга націй — один з варіантів потрапляння на Євро-2024 в Німеччині. Для цього бажано посісти перше місце в своїй групі, яке в разі невиходу на чемпіонат Європи через кваліфікацію дасть право на плей-оф Ліги націй.

«Посів» перед жеребкуванням Ліги націй

Ліга А

«Кошик» 1: Франція, Іспанія, Італія, Бельгія.

«Кошик» 2: Португалія, Нідерланди, Данія, Німеччина.

«Кошик» 3: Англія, Польща, Швейцарія, Хорватія.

«Кошик» 4: Уельс, Австрія, Чехія, Угорщина.

Ліга B

«Кошик» 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.

«Кошик» 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія.

«Кошик» 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

«Кошик» 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Ліга С

«Кошик» 1: Туреччина, Словаччина, Болгарія, Північна Ірландія.

«Кошик» 2: Греція, Білорусь, Люксембург, Північна Македонія.

«Кошик» 3: Литва, Грузія, Азербайджан, Косово.

«Кошик» 4: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Гібралтар, Фарерські острови.

Ліга D:

«Кошик» 1: Казахстан / Молдова, Кіпр / Естонія, Ліхтенштейн, Мальта.

«Кошик» 2: Латвія, Сан-Марино, Андорра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Петраков помирився з лідером збірної України Русланом Малиновським.

Фото uaf.ua

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