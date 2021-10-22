Хвилина мовчання і розгром у Харкові з голом-красенем: відеоогляди матчів УПЛ

У п'ятницю, 22 жовтня, стартував 12-й тур вітчизняної прем'єр-ліги, всі поєдинки якого починаються з хвилини мовчання в пам'ять про футболіста, тренера і телеексперта Сергія Морозова, який помер від наслідків коронавірусу.

Чемпіонат України. 12-й тур

22 жовтня (п'ятниця)

«Десна» (Чернігів) — «Олександрія» — 1:1 (Безбородько, 35 — Третьяков, 28).

Футболісти з Олександрії вийшли на поле стадіону імені Гагаріна в Чернігові в спеціальних футболках з підтримкою своїх одноклубників Кирила Ковальця і Сергія Гриня, які отримали в минулому турі важкі травми.

Горіли підопічні Юрія Гури бажанням порадувати хлопців і результатом, відкривши рахунок в середині першого тайму. Тільки ось «Десна» раніше незмінно забивала «городянам» у семи поєдинках поспіль. Забила зусиллями… колишнього гравця «Олександрії» Безбородька і у восьмому.

Як не билися обидві команди за перемогу до самого фінального свистка, в підсумку піднятися в турнірній таблиці не змогли ні ті, ні інші (до речі, перша в УПЛ нічия «Десни» та «Олександрії»). Більш того, команду Олександра Рябоконя вже випередив «Металіст 1925».

«Металіст 1925» (Харків) — «Інгулець» (Петрове) — 4:0 (Батюшин, 44, Западня, 64, Марлісон, 66, Криськів, 83).

Підопічні Сергія Лавриненка прибули до Харкова, цілих 20 днів залишаючись без ігрової практики (поєдинок минулого туру з «Рухом» був перенесений через спалах коронавірусу у львівському клубі). Проте «Інгулець» в першому таймі виглядав гостріше господарів поля. Тільки ось гості свої моменти не використали, а ось «Металіст 1925» завдяки голу-красеню Батюшина вичавив зі свого чи не єдиного шансу максимум — 1:0.

Після перерви гості зменшили свій запал, а підопічні Валерія Кривенцова навпаки заграли в атаці гостріше, відсвяткувавши завдяки дебютному голу в УПЛ Западні, а ще точним ударам бразильця Марлісона і гравця української «молодіжки» Криськіва першу в історії клубу перемогу з великим рахунком у елітному дивізіоні.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 29 очок (11 матчів);

2. «Шахтар» — 26 (11);

3. «Ворскла» — 24 (11);

4. «Дніпро-1» — 22 (11);

5. «Зоря» — 20 (11);

6. «Олександрія» — 19 (12);

7. «Металіст 1925» — 19 (12);

8. «Десна» — 18 (12);

9. «Верес» — 15 (11);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Колос» — 11 (10);

12. «Інгулець» — 8 (11);

13. «Минай» — 7 (10);

14. «Львів» — 6 (11);

15. «Чорноморець» — 6 (11);

16. «Маріуполь» — 4 (11).

Бомбардири: 8 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Віталій Буяльський («Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Денис Безбородько («Десна»); 5 — Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк, Олів'є Тілль (обидва — «Ворскла»), Денис Гармаш («Динамо»).

У 12-му турі УПЛ зіграють також: «Верес» — «Маріуполь», «Ворскла» — «Шахтар», «Чорноморець» — «Львів» (23 жовтня), «Рух» — «Минай», «Динамо» — «Дніпро-1» і «Зоря» — «Колос» (24 жовтня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції поєдинки 12-го туру чемпіонату України з футболу.

Фото ФК «Металіст 1925»

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