Помер дворазовий олімпійський чемпіон, якому присвятив вірш Роберт Рождественський

У Росії на 81-му році життя після тривалої хвороби помер дворазовий олімпійський чемпіон Саппоро-1972 з лижних гонок В'ячеслав Веденін.

Поховають славетного спортсмена, який став першим радянським лижником, що завоював «золото» на Іграх (у гонці на 30 км та в естафеті 4×10 км), пройдуть у рідній для нього Тульській області — так хотів сам Веденін.

Зазначимо, що перед тріумфальною для себе Олімпіадою-1972 В'ячеслав став срібним призером на Іграх-1968 у французькому Греноблі, а в 1970-му завоював дві золоті медалі на чемпіонаті світу у Високе-Татри (Чехословаччина).

Додамо, що легендарний поет Роберт Рождественський присвятив перемозі Веденина в Саппоро-1972 вірш під назвою «Репортаж о лыжной гонке».

Бесконечен этот тягун,

Как дорога в неблизкий свет.

За твоей спиною сквозь гул

Потрясающе катит швед!

Ты выигрываешь у него

Полсекунды, пол-ерунды!

Крут подъемище!

Кто кого: Или он тебя или ты.

Стала нашей твоя судьба,

Слезы встали у самых глаз.

И у нас к тебе — не приказ

И не просьба — одна мольба.

Ты выигрываешь! — прибавь!

Ты выигрываешь! — нажми!

На мгновенье прильнув, припав,

- Хочешь, наши силы возьми!

Вот!

Зачем нам теперь они?..

Ты, пожалуйста, добеги.

Дотерпи, родной!

Дотяни, Достони, дохрипи, смоги!

Через все чужие «ни в жизнь!..»,

Через все свои «не могу…»

Ну, еще! Еще продержись!

… Ох, как жарко на этом снегу!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий український чемпіон-рекордсмен у метанні молота Юрій Сєдих.

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