Довелося зашивати обличчя: біатлоністка збірної України отримала страшну травму на тренуванні

24-річна біатлоністка збірної України Ганна Кривонос отримала жахливу травму під час тренувального табору, який наша команда проводить в італійському Лівіньо.

Спортсменка невдало прокотилася на лижероллерах, і в результаті падіння серйозно травмувала обличчя. Ганну доставили до лікарні, де змушені були накласти кілька швів на обличчя. Зізнатися, фото, як виглядає дівчина зараз, не для людей зі слабкими нервами…

«На 10-кілометровій лижероллерной трасі, на якій тут усі тренуються, є ділянка зі спуском, в кінці якого не дуже якісне покриття. При проходженні цієї ділянки потрібно трошки прогнутися назад, як на гірських лижах. На жаль, Ганна або не помітила цю вибоїну, або не змогла згрупуватися, внаслідок чого вийшло падіння. На щастя, руки та ноги вона собі не ушкодила, але дуже сильно зчесала обличчя. Їй навіть наклали кілька швів у місцевій лікарні, також зробили рентген, щоб виключити всілякі переломи.

Добре, що сама Ганна не падає духом, уже запитує, коли зможе повернутися до тренувань. На даний момент ми вважаємо, що їй потрібно трохи відпочити, залікувати рани, тому до кінця збору, а потім і на міжзбор'ї, вона не буде робити серйозних навантажень. Зараз головне відновитися, і вже на вкочуванні можна знову повернутися до роботи. На щастя, до цього інциденту Ганна виконала всю роботу в повному обсязі, добре виглядала, тому, сподіваємося, ця ситуація не виб'є її з колії", — поділився подробицями інциденту старший тренер жіночої збірної України Урош Велепец у коментарі XSPORT.

Таким чином, дівчина буде відновлюватися та пропустить решту етапу підготовки в Лівіньо. Лікарі та тренери прогнозують її повернення вже до наступного тренувального етапу, який «жовто-сині» проведуть у норвезькому Бейтоштолені.

Додамо, що Кривонос є чемпіонкою світу-2016 серед юніорів в індивідуальній гонці, також двічі стала срібним призером світової першості серед юніорів у 2018-му.

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