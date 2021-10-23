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Спорт

Кривдник Ломаченка перевірив на «міцність» Гору з «Ігри престолів»

14:37 23 жовтня 2021
Хафтор Бйорнссон та Теофімо Лопес

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC, IBF та WBO у легкій вазі американець Теофімо Лопес, який категорично спростував можливість проведення реваншу з українцем Василем Ломаченком, зустрівся у тренажерному залі зі знаменитим ісландським бійцем та актором Хафтором Бйорнссоном, який за півтора року скинув 50 кг.

Заради забави Гора з «Ігри престолів», який став у 2018 році найсильнішою людиною планети, запропонував Лопесу перевірити на міцність прес свого живота. Теофімо, який нижче Хафтора на 33 см та легший ісландця у 2,5 рази, довго підлаштовувався та вклав в удар усю силу — не можна сказати, що Бйорнссон нічого не відчув, але досить легко витримав. Лопес підняв руку велетня догори зі словами «Гарна робота, чемпіоне».

«Давид проти Голіафа! Відповів ударом на удар найсильнішій людині у світі!» — написав американець під відео на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що Лопес свій найближчий бій проведе 27 листопада, коли у Нью-Йорку буде захищати свій титул абсолютного чемпіона світу в поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа-молодшого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Хафтор Бйорнссон побив канадського армрестлера в боксерському поєдинку.

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