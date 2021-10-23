А король-то несправжній: Усик засумнівався в заслугах Ф'юрі

Володар титулів WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі непереможний українець Олександр Усик, який побалував себе покупкою шестиколісного елітного позашляховика, починає поглядати в бік можливого бою з володарем чемпіонського поясу за версією WBC ірландця Тайсона Ф'юрі.

«Так, звичайно ж, я вважаю наш можливий поєдинок грандіозним. Я бачу у Ф'юрі дуже хорошого бійця, відмінного спортсмена, у якого здорово підвішений язик. Тайсон стверджує, що він король королів, але так думає лише він один. Ось що я можу про нього сказати. Я не можу багато коментувати його стиль, адже у кожного бійця він свій власний, залежно від його здібностей та нахилів. Думаю, головне, що його стиль приносить йому перемоги. Це головне. Комусь це подобається, комусь ні. Але він успішний

Перед боєм із Джошуа майже кожен казав, що в мене немає жодного шансу побити та перемогти Джошуа. Я звик чути подібне протягом усього життя, але я здатний здолати Ф'юрі, і це не через те, що я зараз хвалюся, мовляв, можу розібратися з будь-яким боксером світу, — це тому, що я просто ходжу в зал та роблю свою роботу", — поділився своїми думками наш співвітчизник в інтерв'ю британському виданню The Sun.

Щоправда, перед зустріччю з ірландцем Олександру треба буде провести реванш із Ентоні Джошуа, який узяв собі в тренери Ронні Шилдса, який раніше працював із легендарними боксерами Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом. Як запевняє промоутер британця Едді Хирн, пройде він у березні наступного року. «Ми зустрінемося з промоутером українця Олександром Красюком наприкінці жовтня або початку листопада й будемо планувати дату та місце проведення реваншу. Ми розглядаємо березень-місяць. Думаю, так і буде. Я хотів би провести його у Великобританії. Ми знаємо, що це грандіозний бій, якого чекають люди. Команда Усика рада реваншу. Вони розуміють, що зароблять великі гроші. І вони вірять, що вони можуть виграти. Ентоні сфокусований на бою так, як на жодному іншому», — розповів функціонер в інтерв'ю iFL TV.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що промоутер Боб Арум назвав Джошуа «боксером із кришталевим підборіддям».

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