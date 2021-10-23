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Спорт

Титулований легкоатлет застрелений на батьківщині

20:01 23 жовтня 2021
Алекс Кіньонес

32-річний еквадорський легкоатлет Алекс Кіньонес отримав смертельне кульове поранення в рідному Гуаякілі.

Як повідомляє El Nacional, спортсмен був застрелений у торговому районі портового міста пізно ввечері у п'ятницю, 22 жовтня, невідомими, які приїхали на автомобілі. Також разом із Алексом загинув і товариш, який супроводжував його. Поліція розслідує подробиці трагічного інциденту.

Додамо, що Кіньонес за свою кар'єру став чемпіоном Панамериканських ігор у 2019-м, також у тому ж році став бронзовим призером у бігу на 200 метрів на чемпіонаті світу, що проходив у Досі (Катар).

У 2019 м Кіньонес став бронзовим призером чемпіонату світу

Щоправда, на Олімпіаду-2020 у Токіо еквадорець не зміг поїхати через дискваліфікацію, яку отримав за пропуск обов'язкового допінг-контролю. Спортсмен подавав апеляцію, але суд залишив попереднє рішення в силі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-футболіст «Байєра» та «Фенербахче» Сезер Остюрк убив одну людину та поранив чотирьох, після чого був оголошений у розшук.

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