«Шахтар» у більшості вимучив перемогу над «Ворсклою»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 23 жовтня, продовжився 12-й тур вітчизняної прем'єр-ліги, усі поєдинки якого починаються з хвилини мовчання в пам'ять про футболіста, тренера та телеексперта Сергія Морозова, який помер від наслідків коронавіруса.

Чемпіонат України. 12-й тур

23 жовтня (субота)

«Ворскла» (Полтава) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:2 (Тете, 65, Соломон, 79). На 29-й хвилині вилучений Тілль («Ворскла»).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Бондар, Ісмаїлі (Конопля, 82), Майкон, Степаненко (Судаков, 56), Алан Патрік (Сікан, 46), Марлос, Фернандо (Соломон, 46), Педріньо (Тете, 46).

Полтавська «Ворскла» перед зустріччю з «Шахтарем» не дорахувалася цілої групи футболістів — Володимир Чеснаков, Давид Пуцлін, Валерій Бондаренко, Владислав Вакула, Данило Кравчук та Іван Нестеренко заразилися коронавірусом і не могли взяти участі в поєдинку. Проте, здаватися до матчу з одним із лідерів підопічні Юрія Максимова, який пропускав гру через дискваліфікацію, не збиралися.

Тільки проблеми для полтавців на втратах своїх лідерів через хворобу не закінчилися. До 29-й хвилини люксембурзький півзахисник Тілль отримав два попередження (одне за зрив контратаки в центрі поля, друге — за грубу гру проти воротаря «гірників») та залишив свою команду в меншості. Навіть у нерівних складах «Ворскла» впиралася, але в середині другого тайму все ж пропустила, коли після прострілу Соломона захисники не змогли вибити м'яча, і Тете розстріляв порожні ворота. Подвоїв же рахунок та зняв всі питання про переможця сам ізраїльський хавбек «Шахтаря», точно пробивши в кут.

Утім, перемога вийшла для «гірників» пірровою — зокрема, через травми поле залишили півзахисники Степаненко та Педріньо. Про ступінь пошкодження футболістів, і чи зможуть вони допомогти своїй команді в майбутньому матчі Ліги чемпіонів проти «Реала», стане відомо пізніше. А у «Ворскли» обірвалися дві серії — переможна з чотирьох матчів та без пропущених м'ячів, що складала 303 хвилини.

«Верес» (Рівне) — «Маріуполь» — 2:0 (Шестаков, 64, 80).

Приазовський клуб продовжив свою серію поразок у чемпіонаті України до п'яти матчів. Після «сухого» першого тайму підопічні Остапа Маркевича пропустили двічі після перерви. Причому перший м'яч став для рівненського клубу ювілейним, 100-м, в елітному дивізіоні країни.

22 жовтня (п'ятниця)

«Десна» (Чернігів) — «Олександрія» — 1:1 (Безбородько, 35 — Третьяков, 28).

«Металіст 1925» (Харків) — «Інгулець» (Петрове) — 4:0 (Батюшин, 44, Западня, 64, Марлісон, 66, Криськів, 83).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 29 очок (11 матчів);

2. «Шахтар» — 29 (12);

3. «Ворскла» — 24 (12);

4. «Дніпро-1» — 22 (11);

5. «Зоря» — 20 (11);

6. «Олександрія» — 19 (12);

7. «Металіст 1925» — 19 (12);

8. «Верес» — 18 (12);

9. «Десна» — 18 (12);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Колос» — 11 (10);

12. «Інгулець» — 8 (11);

13. «Минай» — 7 (10);

14. «Львів» — 6 (11);

15. «Чорноморець» — 6 (11);

16. «Маріуполь» — 4 (12).

Бомбардири: 8 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Віталій Буяльський («Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Денис Безбородько («Десна»); 5 — Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк, Олів'є Тілль (обидва — «Ворскла»), Денис Гармаш («Динамо»), Тете («Шахтар»).

У 12-му турі УПЛ зіграють також: «Чорноморець» — «Львів» (23 жовтня), «Рух» — «Минай», «Динамо» — «Дніпро-1» та «Зоря» — «Колос» (24 жовтня) .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції поєдинки 12-го туру чемпіонату України з футболу.

Фото ФК «Шахтар»

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