26.22 / 26.41 30.38 / 30.71
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Ємельяненко — Джонсон: відео ефектного нокауту в бою ММА

23:56 23 жовтня 2021
Ємельяненко&nbsp;— Джонсон

Пізно ввечері в суботу, 23 жовтня, у Москві пройшов турнір зі змішаних єдиноборств (ММА) Bellator 269, головною подією якого став поєдинок між 45-річним росіянином Федором Ємельяненком (40 перемог, 6 поразок, 1 не відбувся), який народився в Рубіжному Луганської області, та молодшим на дев'ять років американцем Тімоті Джонсоном (15 перемог, 8 поразок).

«Останній імператор», як називають легендарного російського бійця, не виходив в октагон майже два роки, свій останній бій провівши у грудні 2019-го. Даний поєдинок розглядався як його останній акорд у кар'єрі, і природно Федір хотів перемогти — тим паче на батьківщині, де він виграв усі свої бої, але востанє бився аж п'ять років тому, в 2016-му.

Але в суперниках у нього був теж не «хлопчик з боязкого десятка», а другий номер рейтингу суперважковаговиків. Щоправда, свій останній бій Джонсон програв — у червні нинішнього року Тімоті не зміг завоювати титул тимчасового чемпіона Bellator у суперважкій вазі, поступившись одноголосним рішенням суддів уродженцю українського міста Новопсков, який виступає під прапором Росії Валентину Молдавському.

Для Ємельяненка очікувався непростий поєдинок, але закінчився він менш ніж за дві хвилини. Федір «перевірив» суперника боксерською «двійкою», і Джонсон фактично без почуттів звалився на настил — ефектна дострокова перемога, яку «Останній імператор» здобув в першому раунді 28-й раз у кар'єрі, та ще й перед рідними трибунами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боєць Ігор Потєря побив суперника в першому раунді тадебютує в UFC.

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

пенсіонерки

З наступного року жінок позбавлять надбавки до пенсії у 25 відсотків: названо причину

Пенсіонери

Пенсійний вік можуть знизити на 5−10 років: Мін'юст роз'яснив, кого це стосується

Не потрібно чекати шістдесяти: хто з чоловіків може вийти на пенсію в 55 років

Не потрібно чекати шістдесяти: хто з чоловіків може вийти на пенсію в 55 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.