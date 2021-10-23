Пізно ввечері в суботу, 23 жовтня, у Москві пройшов турнір зі змішаних єдиноборств (ММА) Bellator 269, головною подією якого став поєдинок між 45-річним росіянином Федором Ємельяненком (40 перемог, 6 поразок, 1 не відбувся), який народився в Рубіжному Луганської області, та молодшим на дев'ять років американцем Тімоті Джонсоном (15 перемог, 8 поразок).

«Останній імператор», як називають легендарного російського бійця, не виходив в октагон майже два роки, свій останній бій провівши у грудні 2019-го. Даний поєдинок розглядався як його останній акорд у кар'єрі, і природно Федір хотів перемогти — тим паче на батьківщині, де він виграв усі свої бої, але востанє бився аж п'ять років тому, в 2016-му.

Але в суперниках у нього був теж не «хлопчик з боязкого десятка», а другий номер рейтингу суперважковаговиків. Щоправда, свій останній бій Джонсон програв — у червні нинішнього року Тімоті не зміг завоювати титул тимчасового чемпіона Bellator у суперважкій вазі, поступившись одноголосним рішенням суддів уродженцю українського міста Новопсков, який виступає під прапором Росії Валентину Молдавському.

Для Ємельяненка очікувався непростий поєдинок, але закінчився він менш ніж за дві хвилини. Федір «перевірив» суперника боксерською «двійкою», і Джонсон фактично без почуттів звалився на настил — ефектна дострокова перемога, яку «Останній імператор» здобув в першому раунді 28-й раз у кар'єрі, та ще й перед рідними трибунами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боєць Ігор Потєря побив суперника в першому раунді тадебютує в UFC.

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