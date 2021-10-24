Футбольний матч другої української ліги був перерваний через бійку вболівальників: момент потрапив на відео

Футбольний матч другої української ліги між «Сумами» і «Перемогою» з Дніпра, що відбувся напередодні на стадіоні «Альянс Арена» в селі Байрак Роменського району Сумської області, переривався через бійку, яку влаштували вболівальники, котрі прорвалися на поєдинок.

Після того, як фанати на 90-й хвилині пустили в хід кулаки і газові балончики (господарі поля якраз пропустили гол і програвали — 1:2), арбітр поєдинку Софія Причина зупинила зустріч. Приборкати хуліганів вдалося лише після того, як у ситуацію втрутилися футболісти і поліція (обережно — на відео присутня ненормативна лексика).

У підсумку команди після паузи все ж повернулися з підтрибунного приміщення і дограли матч. «Перемога» виграла з рахунком 3:1, відправивши «Суми» на останнє місце в турнірній таблиці. Команда з Дніпра йде п'ятою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що масова бійка футболістів і уболівальників в Іспанії потрапила на відео.

Фото — скріншот

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