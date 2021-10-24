Помилуйтеся: 40-річний Златан Ібрагімович відзначився першим в кар'єрі голом у свої ворота

Рекордсмен збірної Швеції за кількістю голів, 40-річний нападник Златан Ібрагімович, який подарував собі на ювілей розкішний Ferrari, став одним з головних героїв поєдинку 9-го туру чемпіонату Італії «Болонья» — «Мілан» (2:4). Ібра не лише вразив ворота суперника, який закінчував зустріч… удев'ятьох, і віддав результативну передачу, але й відзначився першим у кар'єрі автоголом.

Раніше знаменитий форвард, в активі якого 957 офіційних поєдинків і 565 м'ячів, ніколи і ніде не вражав власні ворота.

До речі, швед, котрий відомий також за виступами за «Мальме», «Аякс», «Барселону», «Інтер», «Ювентус», «Парі Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» і «Лос-Анджелес Гелаксі», став четвертим футболістом, якому вдалося забити в серії А після 40-річчя.

Додамо, що колишній клуб Андрія Шевченка «Мілан» лише вдруге в своїй історії виграв вісім з дев'яти стартових матчів чемпіонату Італії (вперше таке трапилося ще в сезоні-1954 / 1955!) і очолив турнірну таблицю серії А, на одне очко випереджаючи «Наполі», у якого гра в запасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Златан Ібрагімович підписав з «Міланом» багатомільйонний контракт.

Фото Twitter ФК «Мілан»

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