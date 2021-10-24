26.22 / 26.42 30.37 / 30.72
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Помилуйтеся: 40-річний Златан Ібрагімович відзначився першим в кар'єрі голом у свої ворота

11:40 24 жовтня 2021
Болонья&nbsp;— Мілан

Рекордсмен збірної Швеції за кількістю голів, 40-річний нападник Златан Ібрагімович, який подарував собі на ювілей розкішний Ferrari, став одним з головних героїв поєдинку 9-го туру чемпіонату Італії «Болонья» — «Мілан» (2:4). Ібра не лише вразив ворота суперника, який закінчував зустріч… удев'ятьох, і віддав результативну передачу, але й відзначився першим у кар'єрі автоголом.

Раніше знаменитий форвард, в активі якого 957 офіційних поєдинків і 565 м'ячів, ніколи і ніде не вражав власні ворота.

До речі, швед, котрий відомий також за виступами за «Мальме», «Аякс», «Барселону», «Інтер», «Ювентус», «Парі Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» і «Лос-Анджелес Гелаксі», став четвертим футболістом, якому вдалося забити в серії А після 40-річчя.

Додамо, що колишній клуб Андрія Шевченка «Мілан» лише вдруге в своїй історії виграв вісім з дев'яти стартових матчів чемпіонату Італії (вперше таке трапилося ще в сезоні-1954 / 1955!) і очолив турнірну таблицю серії А, на одне очко випереджаючи «Наполі», у якого гра в запасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Златан Ібрагімович підписав з «Міланом» багатомільйонний контракт.

Фото Twitter ФК «Мілан»

209

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонерки

З наступного року жінок позбавлять надбавки до пенсії у 25 відсотків: названо причину

гроші

Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

Олександр Усик

А король-то несправжній: Усик засумнівався в заслугах Ф'юрі

Ємельяненко&nbsp;— Джонсон

Ємельяненко — Джонсон: відео ефектного нокауту в бою ММА

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.