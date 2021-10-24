Онук Мухаммеда Алі вклав чергового суперника на профірингу: відео вбивчого нокауту

21-річний онук легендарного Мухаммеда Алі — Ніко Алі Уолш, який в дебютному бою на професіональному ринзі достроково переміг свого співвітчизника Джордана Уїкса, побив ще одного опонента.

Під час вечора боксу на State Farm Arena в Атланті (США) боксер-середньоваговик (до 72,6 кг) пару разів поклав на настил рингу 36-річного американця Джеймса Уестлі. За 10 секунд до кінця другого раунду Алі-молодший ефектною двієчкою відправив ветерана в нокдаун. Той встав, і майже відразу ж пролунав гонг.

У третьому раунді Уестлі знову опинився на канвасі після потужних ударів Ніко Алі Уолша. Вражений боксер знайшов в собі сили піднятися на ноги і, здавалося, готовий був продовжувати бій, але його кут викинув білий рушник.

Зазначимо, що Ніко Алі Уолш — син Роберта Уолша і Рашиди Алі, доньки Мухаммеда Алі, колишньої чемпіонки світу з боксу за версіями IBA, WIBA і IWBF (24 бої, 24 перемоги, з них 21 — нокаутом).

Ніко Алі Уолш з матірʼю

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталій Кличко подарував Олександру Усику чемпіонський пояс, яким володів Мухаммед Алі.

Фото FoxSports, Instagram

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