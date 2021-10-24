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Спорт

Колишнього футболіста вбив мобільний телефон: двоє дітей залишилися сиротами

15:12 24 жовтня 2021
Сантьяго Отеро

Колишній футболіст іспанського «Ов'єдо» 38-річний Сантьяго Отеро знайдений мертвим у власній ванні після трагічного нещасного випадку. Поліція вважає, що його вдарило струмом, повідомляє The Sun.

За інформацією видання, дружина, яка повернулася з нічного чергування, виявила тіло чоловіка поруч з мобільним телефоном в їхньому будинку в Мадриді.

Поліція вважає, що Отеро вдарило струмом після того, як його телефон впав у воду під час зарядки. Місцеві ЗМІ повідомили, що на грудях у Сантьяго був опік в тому місці, де виявили його мобільник.

За роки кар'єри форвард Сантьяго Отеро, у якого було прізвисько Катанья (на честь колишнього нападника збірної Іспанії, який народився в Бразилії), виступав за молодіжний склад «Ов'єдо» і ряд маловідомих іспанських команд. У нього залишилося двоє дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що загинув 18-річний син знаменитого футболіста Міхаеля Баллака.

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