Шикарного «пострілу» Малиновського не вистачило «Аталанті» для перемоги: відео голу українця в серії А

Найдорожчий футболіст збірної України Руслан Малиновський, конфлікт якого з головним тренером «жовто-синіх» Олександра Петракова, схоже, вичерпано, забив другий в сезоні гол у футболці «Аталанти».

У домашньому поєдинку чемпіонату Італії проти «Удінезе» 28-річний півзахисник вийшов у стартовому складі і відіграв 85 хвилин, на 56-й хвилині вразивши ворота гостей шикарним дальнім ударом.

Щоправда, втримати переможний рахунок «Аталанта» не змогла, дозволивши «Удінезе» відігратися на 94-й хвилині, — 1:1.

До речі, за підсумками зустрічі Малиновського було визнано найкращим футболістом своєї команди за оцінкою Whoscored. В активі Руслана три удари по воротах, 44 паси (61% точних) і одна успішна спроба дриблінгу.

З 15 очками команда Малиновського посідає в турнірній таблиці серії А 5-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-красень Малиновського сплутав карти чемпіону Італії.

Фото Twitter ФК «Аталанта»

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