У неділю, 24 жовтня, фінішує програма 12-го туру чемпіонату України з футболу, всі поєдинки якого починаються з хвилини мовчання в пам'ять про футболіста, тренера і телеексперта Сергія Морозова, який помер від наслідків коронавірусу.

Чемпіонат України. 12-й тур

24 жовтня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Дніпро-1» — 2:0 (Циганков, 50, Гармаш, 70).

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Кендзьора, Забарний, Миколенко (Караваєв, 76), Андрієвський (Сидорчук, 46), Шепелєв (Шапаренко, 46), Буяльський, Циганков, Вітіньо (де Пена, 46), Рамірес (Гармаш, 68).

У поєдинку, який то переносили на арену імені Лобановського, то знову повертали на «Олімпійський», зійшлися перша та четверта команда прем'єр-ліги. Мірча Луческу в порівнянні з матчем проти «Барселони» в Лізі чемпіонів провів у стартовому складі «Динамо» відразу п'ять змін (Сироту, Сидорчука, Шапаренка, де Пену і Супрягу змінили Тимчик, Андрієвський, Шепелєв, Вітіньо і Рамірес).

У першому таймі підопічні Ігора Йовічевіча за рахунок високого пресингу і чіткої організації гри створили Циганкову і компанії чимало проблем, хоча в атаці особливо не досягли успіху (запам'ятався лише небезпечний удар 17-річного таланта Ярмолюка). Але навіть при цьому господарі поля створили кілька хороших гольових моментів, але Рамірес (двічі) та Андрієвський ними не скористалися.

До речі, в перерві зустрічі в чаші «Олімпійського» сталася зворушлива подія. Під оплески уболівальників коло пошани ареною зробив колишній форвард «Динамо» (грав за «біло-синіх» в 2002--2013 роках) і збірної України Артем Мілевський, який оголосив про завершення кар'єри. 36-річний Артем настільки був зворушений прийомом, що не зміг стримати сліз. Йшов уздовж трибун під пісню Тамари Гвардцителі «Віват, король», присвячену завершенню кар'єри Олегом Блохіним, тиснув руки вболівальникам і плакав…

З перших хвилин другого тайму Луческу (до речі, матч проти «Дніпра-1» став для 76-річного фахівця ювілейним, 200-м, на чолі «Шахтаря» і «Динамо» в УПЛ) кинув у бій Сидорчука, де Пену і Шапаренка. І на 50-й хвилині Циганков створив черговий шедевр, забивши свій 9-й м'яч у поточному чемпіонаті країни, — 1:0.

Гості з Дніпра з таким розвитком подій не погодилися, йшли вперед, створювали біля воріт Бущана моменти. А в підсумку у «Динамо» на заміну вийшов Гармаш на прізвисько Кум і відразу ж точним ударом (нехай і з допомогою рикошету від суперника) подвоїв перевагу «біло-синіх» в рахунку — 2:0.

Поза всякими сумнівами, добре навчена команда Ігора Йовічевіча незабаром може стати серйозною бойовою одиницею. Але поки до рівня «Динамо» і «Шахтаря», які в турнірній таблиці, як і раніше, розділяють три очки, «Дніпро-1» не дотягує.

«Рух» (Львів) — «Минай» — 2:2 (Альваренга, 49, Климчук, 72 — Ахмедзаде, 12, Білоног, 68).

Підопічні Леоніда Кучука, які повернулися з карантину після спалаху в таборі команди коронавірусу (через це не відбувся матч 11-го туру «Інгулець» — «Рух»), по ходу домашньої зустрічі з «Минаєм» двічі програвали і щоразу знаходили сили відігратися.

Зазначимо, що досвідчений форвард гостей Селезньов, вийшовши на заміну, відзначився гольовою передачею, що, втім, не допомогло закарпатцям перервати серію без перемог в УПЛ (10 матчів). Хоча під керівництвом нового головного тренера Ігоря Леонова є прогрес: команда не лише здобула одне очко, але і вперше з серпня забила у виїзному поєдинку.

23 жовтня (субота)

«Ворскла» (Полтава) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:2 (Тете, 65, Соломон, 79). На 29-й хвилині вилучений Тілль («Ворскла»).

«Чорноморець» (Одеса) — «Львів» — 1:1 (Михайленко, 71 — Ернест, 77).

«Верес» (Рівне) — «Маріуполь» — 2:0 (Шестаков, 64, 80).

22 жовтня (п'ятниця)

«Десна» (Чернігів) — «Олександрія» — 1:1 (Безбородько, 35 — Третьяков, 28).

«Металіст 1925» (Харків) — «Інгулець» (Петрово) — 4:0 (Батюшин, 44, Западня, 64, Марлісон, 66, Криськів, 83).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 32 очка (12 матчів);

2. «Шахтар» — 29 (12);

3. «Ворскла» — 24 (12);

4. «Дніпро-1» — 22 (12);

5. «Зоря» — 20 (11);

6. «Олександрія» — 19 (12);

7. «Металіст 1925» — 19 (12);

8. «Верес» — 18 (12);

9. «Десна» — 18 (12);

10. «Рух» — 12 (11);

11. «Колос» — 11 (10);

12. «Минай» — 8 (11);

13. «Інгулець» — 8 (11);

14. «Львів» — 7 (12);

15. «Чорноморець» — 7 (12);

16. «Маріуполь» — 4 (12).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Віталій Буяльський, Денис Гармаш (обидва — «Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Денис Безбородько («Десна»); 5 — Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк, Олів'є Тілль (обидва — «Ворскла»), Тете («Шахтар»).

В рамках 12-го туру УПЛ 24 жовтня зіграють також «Зоря» і «Колос».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» Олег Блохін розповів, які суми йому пропонували за «Золотий м'яч».

Фото ФК «Динамо»

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