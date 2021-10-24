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«Барселона» — «Реал» — 1:2: відеоогляд «ель-класико» на «Камп Ноу»

19:41 24 жовтня 2021
Барселона&nbsp;— Реал

У неділю, 24 жовтня, на знаменитій арені «Камп Ноу» відбулося 183-тє за рахунком «ель-класико» в рамках чемпіонату Іспанії між «Барселоною», яка перемогла в Лізі чемпіонів «Динамо», і «Реалом», що розгромив в єврокубках «Шахтар».

«Барселона» — «Реал» — 1:2

«Барселона»: тер Штеген, Мінгеса (Коутіньо, 46), Піке, Ерік Гарсія, Альба, Бускетс, Ф. де Йонг, (Серджіо Роберто, 77), Габі (Л. де Йонг, 85), Дест, Депай, Фаті (Агуеро, 74).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Мілітао, Менді, Модрич, Кроос, Каземіро, Лукас Васкес, Бензема, Вінісіус Жуніор, Родріго (Вальверде, 72).

Голи: Агуеро (90+7) — Алаба (32), Лукас Васкес (90+4).

Четверта поспіль перемога над каталонським грандом (перша з 1965 року така серія!) дозволила підопічним Карло Анчелотті з 20 очками обійти «Реал Сосьєдад» і очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. «Барса» ж з 15 пунктами, як і раніше, посідає восьме місце.

До речі, якщо брати до уваги протистояння суперників у всіх турнірах, то рахунок дуелей став 99:96 на користь «Реала» (за 52 нічиїх).

Нагадаємо, що незабаром іспанські гранди знову битимуться з українськими клубами в рамках Ліги чемпіонів. «Барселона» 2 листопада зіграє на київському «Олімпійському» з «Динамо», а «Реал» наступного дня прийме на «Сантьяго Бернабеу» «Шахтар».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол футболіста «Реала» Вінісіуса Жуніора у ворота «Шахтаря» визнали найкращим в 3-му турі Ліги чемпіонів.

Фото Twitter ФК «Барселона»

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