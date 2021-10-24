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Спорт

Ганьба на «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» з Кріштіану Роналду знищений «Ліверпулем»

21:11 24 жовтня 2021
Манчестер Юнайтед&nbsp;— Ліверпуль

У неділю, 24 жовтня, в центральному поєдинку 9-го туру англійської прем'єр-ліги на знаменитій арені «Олд Траффорд» зійшлися гранди — «Манчестер Юнайтед», який вирвав у Лізі чемпіонів перемогу над «Аталантою», та «Ліверпуль». Зустріч закінчилася сенсаційним розгромом Кріштіану Роналду (відіграв усі 90 хвилин) і компанії на очах рідної публіки — 5:0 (Кейта, 5, Діого Жота, 13, Салах, 38, 45, 50).

Справедливості заради зазначимо, що манкуніанці після вилучення з поля Поля Погба з 60-ї хвилини грали в меншості. Ось тільки підопічні Юргена Клоппа в грі 11 на 10 дозволили собі не забивати.

До речі, єгипетський форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах став першим в історії футболістом, який оформив хет-трик у ворота «МЮ» на «Олд Траффорд» в матчах чемпіонату Англії (в 2003-му «трюк з капелюхом» у грі Ліги чемпіонів на знаменитій арені оформив бразильський форвард «Реала» Роналдо).

Вираз обличчя легендарного екснаставника «МЮ» Алекса Фергюсона, котрий був присутній на грі, говорить багато про що.

Неймовірний успіх дозволив «Ліверпулю» з 21 очком піднятися в таблиці АПЛ на 2-е місце (один бал відставання від «Челсі»), а ось «Манчестер Юнайтед» з 14 пунктами посідає 7-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» в матчі чемпіонату Іспанії переміг на «Камп Ноу» «Барселону».

Фото Twitter ФК «Ліверпуль»

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