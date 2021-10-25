Андрія Ярмоленка зробили почесним і виписали премію

Депутати Чернігівської обласної ради проголосували за присвоєння півзахиснику «Вест Хема» і збірної України Андрію Ярмоленку, у якого рівно рік тому народився третій син, а також тренеру бронзової медалістки Токіо-2020 зі стрільби Олени Костевич Ігорю Чередінову статусу почесних громадян Чернігівської області, повідомляє chernihiv. city.

Почесним громадянам Чернігівській області передбачені нагрудний знак і разова грошова винагорода у розмірі 10 мінімальних заробітних плат (60 тисяч гривень).

Зазначимо, що Андрій Ярмоленко, в активі якого 44 голи у футболці збірної України (чотири точних удари до рекорду Андрія Шевченка), — вихованець чернігівської «Юності» і виступав за команду в 1997--2006 роках.

До речі, в минулому році на будівлі дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» з'явився мурал із зображенням Андрія Ярмоленка (23 жовтня футболісту виповнилося 32 роки).

У свою чергу, Ігор Чередінов — особистий тренер Олени Костевич — чемпіонки світу, бронзового призера чемпіонату світу та Європи зі стрільби, призера Олімпіади в Токіо.

Ігор Чередінов та Олена Костевич

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко в поєдинку Євро-2020 побив рекорд Андрія Шевченка.

Фото uaf.ua, НОК України

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