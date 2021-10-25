26.22 / 26.41 30.39 / 30.72
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Андрія Ярмоленка зробили почесним і виписали премію

9:04 25 жовтня 2021
Андрій Ярмоленко

Депутати Чернігівської обласної ради проголосували за присвоєння півзахиснику «Вест Хема» і збірної України Андрію Ярмоленку, у якого рівно рік тому народився третій син, а також тренеру бронзової медалістки Токіо-2020 зі стрільби Олени Костевич Ігорю Чередінову статусу почесних громадян Чернігівської області, повідомляє chernihiv. city.

Почесним громадянам Чернігівській області передбачені нагрудний знак і разова грошова винагорода у розмірі 10 мінімальних заробітних плат (60 тисяч гривень).

Зазначимо, що Андрій Ярмоленко, в активі якого 44 голи у футболці збірної України (чотири точних удари до рекорду Андрія Шевченка), — вихованець чернігівської «Юності» і виступав за команду в 1997--2006 роках.
До речі, в минулому році на будівлі дитячо-юнацької спортивної школи «Юність» з'явився мурал із зображенням Андрія Ярмоленка (23 жовтня футболісту виповнилося 32 роки).

У свою чергу, Ігор Чередінов — особистий тренер Олени Костевич — чемпіонки світу, бронзового призера чемпіонату світу та Європи зі стрільби, призера Олімпіади в Токіо.

Ігор Чередінов та Олена Костевич

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко в поєдинку Євро-2020 побив рекорд Андрія Шевченка.

Фото uaf.ua, НОК України

404

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Виплати українцям старшим за 65 років: з 1 грудня зросте мінімальна пенсія

гроші

Компенсація у розмірі 25% та 9%: деякі українці отримають додаткові виплати до пенсії

гроші

Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

Манник

Повітряний і розсипчастий манник на кефірі: покроковий рецепт ідеальних ласощів в мультиварці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.