У вівторок, 26 жовтня, поєдинком у Харкові стартує програма 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футболу, який у минулому сезоні здобуло київське «Динамо».

Нагадаємо, що на цій стадії турніру до 11 клубів, які успішно подолали попередній етап (вісім команд з УПЛ, дві — з першої ліги і одна — з другої), приєднаються п'ять колективів УПЛ — «Динамо», «Шахтар», «Зоря», «Колос» та «Ворскла».

Зазначимо, що в п'яти з восьми пар путівки до чвертьфіналу один з одним оскаржать представники прем'єр-ліги. Особливий інтерес викликають зустрічі «Маріуполь» — «Динамо» та «Чорноморець» — «Шахтар» (у грі чемпіонату донеччани виявилися сильнішими — 3:0), де грандам протистоятимуть команди, в лавах яких багато футболістів, орендованих у… головного конкурента суперника.

Букмекери у поєдинку в Маріуполі (до речі, підопічні Остапа Маркевича і Мірчі Луческу в наступну суботу зіграють один з одним на стадіоні імені Володимира Бойка ще і в чемпіонаті країни) надають перевагу чинному володарю трофею, який обіграв у 12-му турі УПЛ «Дніпро-1». Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу «Маріуполя» в основний час приймає з коефіцієнтом — 15,00, на нічию — 7,10, на виграш «Динамо» — 1,18.

В інших парах букмекери бачать фаворитами «Олександрію», «Ворсклу», «Шахтар», «Альянс», «Зорю» і «Металіст».

На жаль, зустріч ЛНЗ — «Дніпро-1» перенесена на невизначений термін через спалах коронавірусу в черкаському клубі.

Кубок України. 1/8 фіналу

26 жовтня (вівторок)

«Металіст 1925» — «Олександрія» 19:30 «Футбол 2»

27 жовтня (середа)

«Верес» — «Ворскла» 14:00 «Футбол 1»

«Маріуполь» — «Динамо» 17:00 «Футбол 3»

«Чорноморець» — «Шахтар» 19:30 «Футбол 2»

28 жовтня (четвер)

«Альянс» — «Львів» 14:00 «Футбол 1»

«Рух» — «Зоря» 19:00 «Футбол 1»

«Металіст» — «Колос» 19:30 «Футбол 2»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Десна», «Інгулець» та «Минай» вилетіли з розіграшу Кубка України.

Фото ФК «Динамо»

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter