Кросівки легенди спорту, яким 37 років, продали за півтора мільйона доларів

Старі кросівки шестиразового чемпіона НБА, легендарного Майкла Джордана, який вирішив витратити 100 млн доларів на боротьбу з расизмом, пішли з молотка майже за 1,5 мільйона в американській валюті, повідомляє France 24.

Мова про червоно-білі кросівки Nike Air Ships, в яких Його Повітряність з'явився на майданчику в п'ятій грі свого дебютного сезону в «Чикаго Буллз».

«Кросівки Nike Air Ships від Майкла Джордана, які він регулярно носив в іграх з 1984 року, щойно були продані на нашому розпродажу в Лас-Вегасі за 1,472 млн доларів», — заявили в аукціонному домі Sotheby's.

Зазначається, що вартість лота, на якому був автограф легенди НБА, легко побила встановлений в серпні 2020 року рекорд Nike Air Jordans, які продали за 615 тисяч доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Майкла Джордана із закривавленою головою побив лікарів.

Фото Sotheby's, Instagram

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