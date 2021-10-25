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Спорт

«Після 5 років та 11 титулів»: Світоліна оголосила про розставання

12:24 25 жовтня 2021
Ендрю Беттлс і Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6-а в оновленому рейтингу WTA), яка влітку вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса, оголосила про завершення співпраці зі своїм британським тренером Ендрю Беттлсом.

«Після 5 років і 11 титулів, які ми разом виграли, Енді і я вирішили, що настав правильний час, щоб наші шляхи розійшлися. Я дуже вдячна за його важку працю і безмежну підтримку. Я бажаю йому лише всього найкращого в його кар'єрі в майбутньому», — написала Еліна Світоліна в Twitter.

Нагадаємо, що Ендрю Беттлс був спаринг-партнером Еліни протягом декількох років, після чого восени 2018-го тенісистка оголосила, що британець обійме посаду головного тренера в її команді.

Як відомо, за свою кар'єру 27-річна Еліна Світоліна виграла 18 титулів WTA (16 з них — в одиночному розряді) і «бронзу» Олімпійських ігор в Токіо, заробивши понад 21 мільйон доларів призових «брудними».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна провалила на Канарах матч, що розтягнувся на два дні.

Фото Jimmie48

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