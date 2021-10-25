Українка Ястремська перемогла на турнірі в Італії суперницю з Росії

У понеділок, 25 жовтня, в італійському Курмайєрі стартував турнір WTA 250 з призовим фондом 325 тисяч доларів, на який заявилися дві українські тенісистки — Даяна Ястремська (79-а в світовому рейтингу), яка програла на Кубку Кремля росіянці Анні Калінській, і Катерина Козлова (132-а).

У поєдинку першого кола 21-річна Ястремська, що потрапила до «посіву» після зняття зі змагань двох перших «сіяних» — Онс Жабер (Туніс, 8-а) і Каміли Джорджі (Італія, 36-а), впевнено обіграла 31-річну Віталію Дʼяченко (135-я) з Росії — 6:3, 6:1.

Вихід до другого раунду змагань приніс одеситці, яка виграла лише два з семи останніх поєдинків проти суперниць з Росії, 3 675 доларів і 30 рейтингових очок. Наступною суперницею Ястремської буде переможець матчу між нашою тенісисткою Козловою і Лючією Брондзетті (148-а) з Італії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна оголосила про припинення співпраці зі своїм тренером.

Фото Jimmie48

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