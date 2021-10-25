Чи є Малиновський: Петраков оголосив склад збірної України на вирішальний матч з боснійцями

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков оприлюднив список футболістів, викликаних для підготовки до спарингу з Болгарією (11 листопада в Одесі) і вирішального матчу відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини (16 листопада в Зениці).

В основному списку — 25 гравців, в резервному — ще вісім, повідомляє офіційний сайт УАФ. Відзначимо повернення до табору «синьо-жовтих» після травм Олександра Зінченка і Тараса Качараби, а також виклик Віктора Коваленка, Дениса Гармаша та Руслана Малиновського, у якого був конфлікт з наставником збірної.

До речі, динамівець Гармаш, який забив у нинішньому сезоні в УПЛ 6 м'ячів, востаннє грав за збірну ще 9 жовтня 2017 року на «Олімпійському» у відбірному поєдинку ЧС-2018 проти хорватів (0:2). В цілому ж в активі учасника фінальних турнірів Євро-2012 та Євро-2016 30 поєдинків і 2 м'ячі за національну команду.

Повністю склад збірної України виглядає так:

воротарі — Андрій П'ятов («Шахтар»), Георгій Бущан («Динамо»), Дмитро Різник («Ворскла»);

захисники — Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (всі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — «Шахтар»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія);

півзахисники — Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Тарас Степаненко («Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — «Динамо»), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Віктор Коваленко («Спеція», Італія);

нападники — Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1»), Данило Сікан («Шахтар»), Денис Гармаш («Динамо»).

Крім того, до резервного списку «жовто-синіх» увійшли: Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (всі — «Шахтар»), Сергій Булеца («Зоря»), Ігор Харатін («Легія», Польща), Олександр Пихальонок («Дніпро-1»).

Зазначимо, що команда Петракова почне збір 8 листопада в Києві, після чого наступного дня відлетить на товариську гру до Одеси, а вже пізніше «жовто-сині» візьмуть курс на Боснію і Герцеговину.

Турнірне становище у відбірній групі ЧС-2022: 1. Франція — 12 очок (6 матчів; різниця м'ячів — 8:3); 2. Україна — 9 (7; 9:8); 3. Фінляндія — 8 (6; 7:7); 4. Боснія і Герцеговина — 7 (6; 8:7); 5. Казахстан — 3 (7; 5:12).

В останніх поєдинках зіграють: Боснія і Герцеговина — Фінляндія, Франція — Казахстан (13 листопада); Боснія і Герцеговина — Україна, Фінляндія — Франція (16 листопада).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що головний тренер помирився з лідером збірної України Русланом Малиновським.

Фото uaf.ua

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