За перемогу над «Динамо» Ахметов заплатив нам 500 тисяч доларів, — ексфутболіст збірної України

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький, який зіграв за національну команду 53 поєдинки і забив два м'ячі, згадав, як за часів його виступів за «Карпати» «Шахтар» у 2010 році стимулював «зелено-білих» перед матчем з «Динамо».

«Ми грали в Запоріжжі з «Металургом», тоді ще, пам'ятаю, Макс Коваль стояв у воротах, — розповів Артем Федецький на YouTube-каналі «Пряма червона». — Ми з Тлумаком в кімнаті. Дзвонить телефон буквально за дві години до матчу. Дивлюся: «Приймальна Ріната Ахметова». Дівчинка запитує: «Артеме, добрий день! З вами хоче поговорити Рінат Леонідович Ахметов. Ви не зайняті?». Я кажу: «Звичайно, вільний».

Ринат Леонідович запитав, як справи. Він дуже футбольна людина, завжди, коли у мене були якісь проблеми, дзвонив, цікавився. Він каже: «У наступному турі ви граєте з „Динамо“. Нам потрібна допомога „Карпат“. Знаємо, що у Львові будь-якій команді важко. Ми готові посприяти». Тоді «Шахтар» був на два очки попереду, але залишалося чотири-п'ять турів і попереду матч з «Динамо». Сума була 500 тисяч доларів перемога, 300 тисяч — нічия. Я хотів пожартувати, кажу: «Рінат Леонідович, це за „Металург“?» Він посміхається: «Ні, за «Динамо».

Після матчу я взяв 300 тисяч, Тлумак — 200, і ми поїхали ділити. Кононов сказав: «Хлопці, гроші ваші — діліть». Тоді на базі всі отримали преміальні за перемогу над «Динамо». І футболісти, і тренери, і навіть охоронці, кухарки і прибиральниці".

Нагадаємо, що Артем Федецький за роки кар'єри виступав за «Шахтар», «Арсенал», «Харків», «Карпати», «Дніпро» і німецький «Дармштадт». Він — володар Кубка УЄФА, фіналіст Ліги Європи, а також дворазовий віцечемпіон і володар «бронзи» чемпіонату України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Федецький розповів про випадки пияцтва в «Шахтарі» при Луческу.

Фото Сергія Федоріва

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