У Росії забито найшвидший гол в історії жіночого світового футболу: відео «скоростріла»
Нападниця російського футбольного клубу «Звєзда-2005» (Перм) Олеся Курочкіна (на фото) встановила світовий рекорд, ставши автором найшвидшого гола у світовому професіональному жіночому футболі.
У поєдинку 23-го туру суперліги проти «Єнісея» росіянка вивела свою команду вперед уже на 10-й секунді (9,31 сек.), започаткувавши розгром суперниць — 4:0.
«Вітаємо всю команду „Звєзда-2005“ та вболівальників. Ви увійшли до історії!» — йдеться в повідомленні Російського футбольного союзу в Instagram.
До речі, один із найшвидших голів в історії світового чоловічого футболу забив українець Роман Войнаровський. 31 вересня 2008 року футболіст «Кримтеплиці» у поєдинку першої ліги вразив ворота «Фенікс-Іллічівця» через 3,5 секунди після стартового свистка.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Мілана» Рафаель Леао забив найшвидший гол в історії чемпіонату Італії.
Фото ФК «Звєзда-2005»267
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter