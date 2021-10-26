У Росії забито найшвидший гол в історії жіночого світового футболу: відео «скоростріла»

Нападниця російського футбольного клубу «Звєзда-2005» (Перм) Олеся Курочкіна (на фото) встановила світовий рекорд, ставши автором найшвидшого гола у світовому професіональному жіночому футболі.

У поєдинку 23-го туру суперліги проти «Єнісея» росіянка вивела свою команду вперед уже на 10-й секунді (9,31 сек.), започаткувавши розгром суперниць — 4:0.

«Вітаємо всю команду „Звєзда-2005“ та вболівальників. Ви увійшли до історії!» — йдеться в повідомленні Російського футбольного союзу в Instagram.

До речі, один із найшвидших голів в історії світового чоловічого футболу забив українець Роман Войнаровський. 31 вересня 2008 року футболіст «Кримтеплиці» у поєдинку першої ліги вразив ворота «Фенікс-Іллічівця» через 3,5 секунди після стартового свистка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форвард «Мілана» Рафаель Леао забив найшвидший гол в історії чемпіонату Італії.

Фото ФК «Звєзда-2005»

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