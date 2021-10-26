Фанатка після хет-трику у матчі НХЛ викинула на лід свій бюстгальтер

Під час поєдинку регулярного чемпіонату НХЛ між «Оттавою Сенаторз» і «Вашингтон Кепіталз» (5:7), що відбувся в ніч на вівторок, 26 жовтня, стався кумедний епізод.

За 8 секунд до завершення другого періоду американський форвард «Вашингтона» Ті Джей Оші оформив хет-трик. Згідно з традицією, щоб привітати хокеїста та відзначити його результативність, уболівальники кидають свої кепки на лід (хет-трик у перекладі — трюк із капелюхом). Проте одна з фанаток жбурнула американцеві… свій бюстгальтер, чим розвеселила Оші.

До речі, володар Кубка Стенлі-2018 Оші оформив свій шостий хет-трик у кар'єрі та перший із 5 травня 2021-го (раніше він ніколи не робив двох хет-триків за один рік).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вболівальники під час футбольного матчу врятували кота за допомогою американського прапора .

Фото nhl.com, Twitter rmnb_blog

64

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter