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Спорт

Двометрового здорованя з ММА Зулузіньо «відключили» одним ляпасом: момент потрапив на відео

12:14 26 жовтня 2021
Зулузіньо

Бразильський боєць-здоровань змішаних єдиноборств Вагнер де Консейсао більш відомий як Зулузіньо, який у лютому під час вечора ММА в Сочі вирубав росіянина і… програв, знепритомнів під час змагань у Польщі… з ляпасів.

Двометровий бразилець змагався з польським бійцем Каролем Філашиньські. Від удару лівою рукою поляка Зулузіньо похитнувся й обм'як. Персонал підхопив його під руки, але не зміг втримати, і боєць впав на підлогу.

«Windows перезапустився і видав синій екран», — так 43-річний бразильський спортсмен жартома прокоментував свою поразку.

Зазначимо, що Зулузіньо виступав раніше у турнірах ММА бійцівської організації Pride у важкій ваговій категорії. Як пишуть ЗМІ, вага бразильця сягає 186 кілограмів, його зріст — два метри. У змішаних єдиноборствах він брав участь у 23 боях, у 14 з яких здобув перемогу. Наприкінці 2005 року бразилець вийшов на ринг проти Федора Омельяненка, проте росіянину, щоб виграти, знадобилося лише 26 секунд.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російського десантника «задушили» в головному бою Bellator 265.

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