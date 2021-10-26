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Спорт

Двоє дітей загинули під час автоперегонів у США: відео смертельного заїзду

19:31 26 жовтня 2021
Трагедія на автоперегонах у США

Трагедією завершилися автоперегони «Війни в аеропорту 2» на злітно-посадковій смузі поблизу Сан-Антоніо (штат Техас, США), повідомляє USA Today.

Двоє хлопчиків 6 і 8 років загинули, а ще кількох людей було серйозно поранено після того, як 34-річний гонщик-аматор не впорався з керуванням, вилетів з траси і врізався в кілька припаркованих автомобілів та людей, які спостерігали за заходом.

За даними поліції, чотирьох людей було доставлено до лікарень на машинах швидкої допомоги, зокрема чоловіка 26 років, 27-річну дівчину і 46-річну жінку, яка перебуває в критичному стані. Двоє людей отримали медичну допомогу та були відпущені на місці події. Крім того, 4-річного хлопчика та 3-місячну дівчинку доправили до лікарні для профілактичного огляду.

За іронією долі, сайт Kerrville Convention and Visitors Bureau рекламував цей захід як «насичений подіями день для всієї родини», протягом якого фанати зможуть спостерігати, як «найшвидші драг-кари змагаються за загальний призовий фонд понад 8 тисяч доларів».

Зазначається, що на трасі стояли пластикові загородження, залиті водою, а за заходом спостерігали близько 3,5 тисячі людей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 14-річний іспанський мотогонщик загинув у страшній аварії.

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