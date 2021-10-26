Українка Костюк після особистої трагедії обіграла у Румунії суперницю зі США

У румунському місті Клуж-Напока проходить турнір WTA 250 Transylvania Open з призовим фондом 235 тисяч доларів, в якому успішно стартували одразу три українські тенісистки — Марта Костюк (55-а у світовому рейтингу), яка пропустила Олімпійські ігри в Токіо через травму, Ангеліна Калініна (59-а) та Леся Цуренко (127-а).

19-річна киянка в поєдинку першого кола перемогла американку Бернарду Перу (94-а) — 6:3, 6:4 і, вже заробивши 3 675 доларів, битиметься в наступному раунді з 31-річною німкенею Моною Бартель (202-а).

На жаль, Костюк минулого тижня пережила особисту трагедію. Теніситка виступала на турнірі у Тенеріфе, де дійшла до фіналу у парному розряді (разом з Людмилою Киченок). Але під час змагань під колесами автобуса загинув її улюблений собака, якого Марта взяла із собою на Канарські острови.

До речі, до другого кола змагань у Румунії пробилися також Калініна та Цуренко. Ангеліна розгромила на старті голандку Леслі Паттінаму-Керхов (157-а) — 6:1, 6:1 і тепер оскаржить путівку до чвертьфіналу у протистоянні з німкенею Анною-Ліною Фрідзам (137-а). А Леся після успішного подолання двох раундів кваліфікації взяла гору над румункою Андрієм Прісакаріу (342-а) — 7:5, 6:2 і в 1/8 фіналу побореться з росіянкою Анастасією Гасановою (146-а).

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Фото Jimmie48

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