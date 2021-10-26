Помер легендарний асистент Алекса Фергюсона у «МЮ» і тренер Олексія Михайличенка у «Рейнджерс»

У віці 73 років пішов з життя легендарний футбольний тренер, близький друг і помічник сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед Уолтер Сміт.

Під його керівництвом «Глазго Рейнджерс» 10 разів ставав найсильнішим клубом Шотландії (п'ять із них разом з Олексієм Михайличенком, чотири рази з Олегом Кузнєцовим і один раз із Олегом Саленком!), п'ять разів перемагав у Кубку країни та шість разів — у Кубку ліги. 2008 року шотландський фахівець вивів команду з Глазго до фіналу Кубка УЄФА, де вона поступилася російському «Зеніту» (0:2).

Під керівництвом Уолтера Сміта Олексій Михайличенко (крайній праворуч у першому ряду) виграв у Шотландії 10 трофеїв

За роки яскравої тренерської кар'єри Уолтер Сміт очолював також англійський «Евертон» та збірну Шотландії, яка під його керівництвом здійснила ривок у рейтингу ФІФА на сім десятків позицій.

«Мої щирі співчуття дружині Уолтера Етель та його синам. Хоча ми билися по різні боки барикад, він був справжнім футбольним другом поза полем. Його поважали всі, і він був одним із небагатьох, хто зміг подолати суперництво. Сьогодні ми втратили справді велику людину. RIP», — написав у Twitter легенда «Селтика» та «Ліверпуля» шотландець Кенні Далгліш.

Зазначимо, що футболістом Уолтер Сміт виступав на позиції захисника і зіграв понад 200 поєдинків за «Данді Юнайтед», де він розпочав свою тренерську кар'єру під керівництвом Джима Макліна у віці 29 років, коли травма тазу змусила його достроково зав'язати з футболом.

У березні повідомлялося, що член Залу слави шотландського футболу Сміт відновлювався у лікарні після операції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний футболіст і президент «Ювентуса» Джамп'єро Боніперті.

Фото РА The Sun Glasgow

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