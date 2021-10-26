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Спорт

Китай за 100 днів до Ігор вперше показав медалі зимової Олімпіади-2022

17:38 26 жовтня 2021
Олімпіада-2022

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор-2022, які пройдуть у Пекіні з 4 по 20 лютого, за 100 днів до старту змагань презентував дизайн олімпійських та паралімпійських медалей.

На лицьовому боці нагород — логотип п'яти олімпійських кілець, довкола якого повна назва Олімпіади-2022 англійською мовою.

У центрі задньої частини медалей вигравірувано емблему Ігор та повну назву Олімпіади китайською мовою. Також цей бік прикрашений кільцями, на яких розташовано 24 точки, що символізує зоряне небо та гармонію між людиною та природою.

До речі, коробки для медалей виготовлені з бамбука, що, на думку організаторів, «наголошує на особливостях китайської культури та відповідає концепції екологічних Олімпійських ігор».

Зазначимо, що в ході Олімпіади учасники матимуть можливість переміщатися лише між об'єктами, пов'язаними з Іграми, в рамках тренувань та змагань. Система охопить прибуття та від'їзд, транспорт, розміщення, харчування, змагання, а також церемонії відкриття та закриття.

Спортсмени, які не пройшли вакцинацію від COVID-19, мають пройти 21-денний карантин після прибуття до Пекіна. Учасник, щеплений двома компонентами вакцини, не зобов'язаний проходити карантин, при цьому повна вакцинація має бути завершена не менше ніж за 14 днів до від'їзду до Китаю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна на літніх Олімпійських іграх у Токіо виборола 19 медалей.

Фото Twitter Beijing 2022

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