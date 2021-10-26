Резервісти «Олександрії» в гостях ефектно вибили «Металіст 1925» з Кубка України: відеоогляд матчу

У вівторок, 26 жовтня, поєдинком у Харкові стартувала програма 1/8 фіналу Кубка України з футболу, який минулого сезону вибороло київське «Динамо».

Кубок України. 1/8 фіналу

26 жовтня (вівторок)

«Металіст 1925» (Харків) — «Олександрія» — 2:5 (Криськів, 63, Ременюк, 85 — Мустафаєв, 24, 29, Копина, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1).

Останнім часом «Олександрія» зазнала серйозних кадрових втрат (через тяжкі травми надовго вибули з ладу Ковалець, Гринь і Стецьков, як і раніше, в лазареті Одарюк), і щоб уникнути нових, наставник команди Юрій Гура привіз на кубковий поєдинок до Харкова напіврезервний склад.

Підопічні Валерія Кривенцова навпаки набрали хід, вигравши чотири поспіль поєдинки у прем'єр-лізі. Здавалося, продовжиться успішна серія харків'ян, які вийшли на гру фактично «основою», і в кубковому протистоянні. Ось тільки свою думку з цього приводу мала олександрійська молодь і, зокрема, 20-річний півзахисник «Олександрії» Мустафаєв, який оформив до перерви свій дебютний «дубль» (обидва асисти записав до свого активу аргентинець Спінеллі).

Після перерви підопічні Валерія Кривенцова кинулися виправляти ситуацію і… нарвалися на контрвипад гостей, який ефектно завершив новачок команди Копина — 0:3.

До честі харків'ян, вони не опустили руки, і на 63-й хвилині Криськів після подачі кутового один м'яч відіграв — 1:3. Але точний удар головою Кирюханцева на 70-й хвилині став для харків'ян вироком. Гол Ременюка на 85-й хвилині, здавалося, дозволив «Металісту 1925» уникнути розгрому, але у компенсований час Устименко знову довів рахунок до великого — 2:5. «Олександрія» — перший чвертьфіналіст Кубка України.

В інших поєдинках 1/8 фіналу розіграшу Кубка України зіграють: «Верес» — «Ворскла», «Маріуполь» — «Динамо», «Чорноморець» — «Шахтар» (27 жовтня), «Альянс» — «Львів», «Рух» — «Зоря», «Металіст» — «Колос» (28 жовтня). Зустріч ЛНЗ (Черкаси) — «Дніпро-1» перенесено на листопад-грудень через спалах коронавірусу в черкаському клубі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матчі за путівки до чвертьфіналу Кубка України.

Фото ФК «Металіст 1925»

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