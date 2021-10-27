Легендарний силач вирубав 150-кілограмового суперника за 16 секунд: відео нокауту

П'ятиразовий володар титулу «Найсильніша людина планети» 44-річний поляк Маріуш Пудзяновські, який з 2009 року виступає у змішаних єдиноборствах (ММА), ефектно нокаутував 151-кілограмового сенегальця Серіна Усмана Діа в рамках турніру промоушену KSW (поєдинок мав відбутися ще в березні, але тоді африканець потрапив до лікарні з апендицитом). Нагадаємо, що раніше двометрового здорованя з ММА Зулузіньо «відключили» одним ляпасом.

Поляк приголомшив 45-річного суперника на прізвисько Бомбардьє вбивчим бічним ударом вже після 16 секунд поєдинку, після чого африканець (його зріст — 198 см) звалився на канвас, і рефері зупинив бій.

Зазначимо, що колишній стронгмен Пудзяновські (скільки ж разів він змагався з нашим Василем Вірастюком!) відсвяткував четверту перемогу поспіль і 16-ту в кар'єрі (у поляка також сім поразок та одна нічия). У сенегальця тепер у ММА — два виграші та одна невдача.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росіянин Федір Ємельяненко у поєдинку Bellator 269 ефектно нокаутував американця Тімоті Джонсона.

Фото Twitter KSW

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