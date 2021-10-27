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Спорт

Легенда «Шахтаря» Луїс Адріано ефектно забив у Бразилії п'ятою точкою: відео гола-«шедевра»

10:14 27 жовтня 2021
Луїс Адріано

Найрезультативніший футболіст в історії донецького «Шахтаря» (128 м'ячів у 266 проведених матчах), 34-річний форвард Луїс Адріано, який проміняв дружину-росіянку на бразильську модель, забив незвичайний гол за «Палмейрас» у поєдинку чемпіонату Бразилії.

Курйозний випадок стався напередодні під час зустрічі Поросят (прізвисько «Палмейраса») проти «Спорт Ресіфі». На 53-й хвилині поєдинку за рахунку 1:0 на користь суперника Луїс Адріано після подачі кутового виявив чудеса футбольної майстерності та забив гол задом, не повертаючись до воріт.

Зазначимо, що гол шестиразового чемпіона України та володаря Кубка УЄФА (а також чемпіона Росії у складі московського «Спартака») допоміг «Палмейрасу» здобути домашню перемогу (2:1) і піднятися в чемпіонаті Бразилії на друге місце з 10-очковим відставанням від лідера — «Атлетико Мінейро».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що хворий на коронавірус Луїс Адріано потрапив у ДТП.

Фото Twitter ФК «Палмейрас»

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