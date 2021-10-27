«Вийду на ринг вбивати»: Джошуа нецензурно пообіцяв Усику жахіття у реванші

Колишній об'єднаний чемпіон суперважкої ваги британець Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки), який програв у Лондоні бій Олександру Усику (19 перемог, 13 з них — нокаутом) за пояси WBA Super, WBO, IBF та IBO, дал вогняне інтерв'ю, в якому, особливо не підбираючи слів і демонструючи на камеру непристойні жести, пообіцяв українцю в матчі-реванші справжнє пекло.

«Я заї**вся програвати! Заї**вся з усією цією боксерською наукою! З мене досить! Не дивуйтеся, якщо я розмажу Усика по канвасу, — заявив Ентоні Джошуа в інтерв'ю IFL TV. — Це війна. І я розлючений. Вийду на ринг убивати. У мене всередині все вирує навіть зараз, коли я просто про це говорю. Ось він — потрібний настрій. Ось вона — пристрасть до перемоги. Ось він голод до нових звершень. І ніякої більше ї***чої скромності. Все, що я думаю, — війна, вбивство. Хочу вийти на ринг та зробити йому боляче. Хочу забрати його душу. Хочу змусити його капітулювати».

Нагадаємо, що після поразки від українця одноголосним рішенням суддів британець скористався передбаченим у контракті пунктом про реванш. Другий бій Джошуа — Усик, ймовірно, відбудеться в березні 2022-го.

До речі, Ентоні Джошуа, попри чутки, схоже, вирішив продовжити співпрацю зі своїм тренером Робом Маккракеном. Щоправда, є один нюанс.

«Я вже сказав Робу, що хочу продовжити нашу співпрацю, але хочу підключити і нових топових фахівців, — цитує Ентоні Джошуа talksport.com. — Маккракен повинен поговорити з людьми, з якими я, можливо, захочу співпрацювати, і подивитися, чи він зможе з ними працювати. Роб може сказати мені: „Знаєш, чемпіоне, це не для мене. Наступні шість місяців ти займатимешся своєю справою, а потім прийдеш до мене“. Це зрілі розмови. На кону моє життя, моє здоров'я».

Ентоні Джошуа зі своїм тренером Робом Маккракеном

Відеоогляд бою Джошуа — Усик

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик купив собі дорогий позашляховик.

Фото Instagram, Twitter Matchroom

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