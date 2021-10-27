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Спорт

Ястремська виграла трисетове українське протистояння на турнірі в Італії

14:31 27 жовтня 2021
Даяна Ястремська

В італійському Курмайєрі триває турнір WTA 250 із призовим фондом 325 тисяч доларів, на який заявилися дві українські тенісистки — Даяна Ястремська (79-а у світовому рейтингу), яка приємно здивувала шанувальників новою піснею, та Катерина Козлова (132-а).

Волею жереба Даяна, яка обіграла на старті росіянку Віталію Дʼяченко, і Катерина, яка взяла гору над Лючією Брондзетті з Італії, в рамках другого кола вперше в кар'єрі зійшлися в очному протистоянні. У важкому трисетовому поєдинку Ястремська виявилася сильнішою за співвітчизницю — 6:1, 3:6, 7:5.

Вихід до чвертьфінал турніру приніс 21-річній одеситці 5 800 доларів «брудними». Путівку до півфіналу Даяна Ястремська оскаржить у протистоянні з сильнішою у матчі двох італійок — Лукреції Стефаніні (188-а) та Жасмін Паоліні (56-а).

До речі, ще одна українська тенісистка Ангеліна Калініна (59-а) впевнено пробилася до чвертьфіналу змагань у румунському місті Клуж-Напока, розгромивши в поєдинку 1/8 фіналу німкеню Анну-Лєну Фрідзам (137-а) — 6:2, 6:2. Марта Костюк та Леся Цуренко свої матчі другого кола проведуть пізніше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильніша тенісистка України розлучилася зі своїм тренером Ендрю Беттлсом.

Фото Jimmie48

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