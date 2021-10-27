«Золотий м'яч"-2021: до мережі проникли підсумки голосування

У мережі з'явилися підсумки голосування (важко сказати, наскільки достовірні) щодо визначення володаря нагороди найкращому футболістові року в Європі «Золотий м'яч», вручення якої відбудеться 29 листопада у паризькому театрі «Шатле». Нагадаємо, що переможця визначають шляхом голосування 180 журналістів із усього світу.

Судячи з фото, нагорода дістанеться форварду «Баварії» і збірної Польщі Роберту Левандовські, якого визнали минулого року найкращим футболістом світу за версією ФІФА. Також до п'ятірки найсильніших «потраплять» новачок «ПСЖ» Ліонель Мессі, форвард «Реала» Карім Бензема, нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах та півзахисник «Челсі» Жоржиньо.

Нагадаємо, що минулого року «Золотий мʼяч» не вручався через пандемію коронавірусу, а 2019-го нагорода дісталася Ліонелю Мессі, який виграв її в рекордне вшосте.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олег Блохін розповів, скільки грошей йому пропонували за «Золотий м'яч».

Фото Twitter #BallondOr

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