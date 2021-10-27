«Динамо» в гостях перемогло «Маріуполь» у Кубку України: відеоогляди матчів 1/8 фіналу

У середу, 27 жовтня, поєдинками у Луцьку, Маріуполі та Одесі триває програма 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футболу, який минулого сезону виграло київське «Динамо».

Кубок України. 1/8 фіналу

27 жовтня (середа)

«Маріуполь» — «Динамо» (Київ) — 1:2 (Очеретько, 85 — Вербич, 16, Шабанов, 36).

«Динамо»: Бойко, Караваєв, Шабанов, Забарний, Тимчик, Сидорчук (Кендзьора, 77), Шапаренко (Шепелєв, 46), Леднєв (Гармаш, 68), Вербич, Антюх (Вітіньо, 68), Шкурін (Рамірес, 46) .

Пам'ятаючи про те, що на його підопічних найближчої суботи очікує в Маріуполі ще один матч (у рамках УПЛ), а 2 листопада — у Києві зустріч Ліги чемпіонів проти «Барселони», наставник «Динамо» Мірча Луческу у матчі з аутсайдером чемпіонату країни провів серйозну ротацію складу (Буяльський, де Пена, Андрієвський та Супряга взагалі не приїхали до приазовського міста).

Але кадрові перестановки не завадили «біло-синім» протягом усього першого тайму володіти повною ігровою перевагою (удари по воротах 12:1 на користь гостей). Як підсумок — голи Вербича та Шабанова після кутових (для обох — перші в сезоні) — 0:2.

Після перерви підопічні Остапа Маркевича заграли активніше (на відміну від динамівців, які зарано зменшили оберти), і на 85-й хвилині зусиллями Очеретько відіграли один м'яч — 1:2. Безладність гравців «Динамо» забезпечила гостям нервову кінцівку, але в підсумку «біло-сині» все ж таки вибороли путівку до чвертьфіналу.

«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава) — 1:3 (Сергійчук, 90+3, з пенальті — Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 83). На 71-й хвилині вилучений Дахновський («Верес»).

До очного кубкового протистояння підопічні Юрія Вірта та Юрія Максимова вже грали в Луцьку в рамках прем'єр-ліги, і тоді зустріч (за незабитого рівнянами пенальті) завершилася внічию — 0:0.

Цього разу вболівальники побачили цілих чотири взяття воріт. При цьому поки «Верес» лише створював моменти біля воріт полтавців (цього дня блискуче діяв голкіпер гостей Різник), підопічні дискваліфікованого Юрія Максимова свої шанси реалізовували.

Як і 2016 року, «Ворскла» не пустила «Верес» до чвертьфіналу Кубка країни (тоді полтавці перемогли у Рівному — 1:0). Вболівальників господарів поля трішки може потішити лише той факт, що гол із пенальті Сергійчука на останніх секундах дозволив рівнянам продовжити свою забивну серію у національному Кубку до 10 матчів.

26 жовтня (вівторок)

«Металіст 1925» (Харків) — «Олександрія» — 2:5 (Криськів, 63, Ременюк, 85 — Мустафаєв, 24, 29, Копина, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1).

В інших поєдинках 1/8 фіналу розіграшу Кубка України зіграють: «Чорноморець» — «Шахтар» (27 жовтня), «Альянс» — «Львів», «Рух» — «Зоря», «Металіст» — «Колос» (28 жовтня)). Зустріч ЛНЗ (Черкаси) — «Дніпро-1» перенесено на листопад-грудень через спалах коронавірусу в черкаському клубі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матчі за путівки до чвертьфіналу Кубка України.

Фото ФК «Динамо»

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