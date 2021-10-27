«Шахтар» з голами-красенями розгромив «Чорноморець» у Кубку України: відеоогляд матчу

У середу, 27 жовтня, поєдинками у Луцьку, Маріуполі та Одесі продовжилася програма 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футболу, який минулого сезону виграло київське «Динамо».

Кубок України. 1/8 фіналу

27 жовтня (середа)

«Чорноморець» — «Шахтар» — 0:3 (Фернандо, 64, Маркос Антоніо, 72, Дентіньо, 81).

«Шахтар»: П'ятов, Конопля (Додо, 59), Вітао, Кривцов, Корнієнко (Ісмаїлі, 59), Бондаренко, Маркос Антоніо, Тете (Марлос, 78), Соломон (Мудрик, 69), Судаков, Фернандо (Дентіньо, 69)).

Гірники, які перемогли у вихідні в Полтаві «Ворсклу» (2:0), вирушили на гру до Одеси без травмованих Матвієнка, Степаненка та Педріньо, а також без Алана Патріка. Додаткової інтриги протистоянню в Південній Пальмірі надавала та обставина, що більшість футболістів «Чорноморця» орендовані у… «Динамо».

Перший тайм команда Роберто де Дзербі провела відверто беззубо, по суті, не створивши біля воріт «моряків» жодного гольового моменту. Не досяг успіху в атаці і «Чорноморець», який намагався, головним чином, зусиллями чемпіона світу U20 Цитаїшвілі створити хоч якусь загрозу володінням П'ятова. У підсумку статистика ударів у площину воріт — 0:1, і нудні нулі на табло.

Набагато активніше заграли гірники після перерви, і на 64-й хвилині бразилець Фернандо таки вразив ворота «Чорноморця» — 0:1.

Знявши з себе напругу після забитого м'яча, бразильці «Шахтаря» Тете, Ісмаїлі та Маркос Антоніо провели зразково-показову триходівку, а потім Дентіньо не менш ефектно довів рахунок до великого — 0:3. Бразилія!

«Маріуполь» — «Динамо» (Київ) — 1:2 (Очеретько, 85 — Вербич, 16, Шабанов, 36).

«Верес» (Рівне) — «Ворскла» (Полтава) — 1:3 (Сергійчук, 90+3, з пенальті — Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 83). На 71-й хвилині вилучений Дахновський («Верес»).

26 жовтня (вівторок)

«Металіст 1925» (Харків) — «Олександрія» — 2:5 (Криськів, 63, Ременюк, 85 — Мустафаєв, 24, 29, Копина, 52, Кирюханцев, 70, Устименко, 90+1).

В інших поєдинках 1/8 фіналу розіграшу Кубка України зіграють: «Альянс» — «Львів», «Рух» — «Зоря», «Металіст» — «Колос» (28 жовтня). Зустріч ЛНЗ (Черкаси) — «Дніпро-1» перенесено на листопад-грудень через спалах коронавірусу в черкаському клубі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матчі за путівки до чвертьфіналу Кубка України.

Фото ФК «Шахтар»

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