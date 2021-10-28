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Спорт

«Вест Хем» із Ярмоленком сенсаційно вибив із Кубка ліги «МанСіті» Зінченка: відеоогляд матчу

13:15 28 жовтня 2021
Вест Хем&nbsp;— Манчестер Сіті

У розіграші Кубка англійської ліги пролунала справжня сенсація. «Манчестер Сіті», який незмінно завойовував трофей останні чотири сезони, припинив боротьбу вже на стадії 1/8 фіналу.

У поєдинку, який пройшов на Олімпійському стадіоні в Лондоні, підопічним Пепа Гвардіоли протистояв столичний «Вест Хем». Примітно, що у складах обох команд вийшли й українські футболісти, які зіграють у найближчих матчах «жовто-синіх», — Олександр Зінченко у «міщан» провів увесь матч, а Андрій Ярмоленко у господарів відіграв 62 хвилини, після чого був замінений.

У основний та додатковий час глядачі голів так і не побачили, а в серії післяматчевих пенальті «молотобійці» не допустили жодного промаху, тоді як у «МанСіті» свій 11-метровий не реалізував Філ Фоден.

Таким чином, «Вест Хем», який ще жодного разу не перемагав у Кубку ліги, вибив із боротьби восьмиразового володаря трофею. При цьому «молотобійці» продовжили свою безвиграшну серію в матчах із «МанСіті» до 13 матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярмоленко став почесним громадянином Чернігівської області та отримав грошову премію.

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